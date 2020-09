Ellátás

Teljes kiőrlésű kenyereket tesztelt a Nébih

A Szupermenta program legújabb tesztje 16 teljes kiőrlésű búzaliszt és 2 Graham-liszt felhasználásával készült péktermék - köztük toast, vekni és cipó - komplex vizsgálatával zajlott. Egy minőségi és számos jelölési hiba miatt 11 termék esetében indítottak hatósági eljárást a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei. 2020.09.23

A táplálkozási szokások átalakulásával egyre többen döntenek a teljes kiőrlésű termékek mellett. A Szupermenta legújabb terméktesztjén 16 teljes kiőrlésű búzalisztből és 2 Graham-lisztből (nagyobb szemcseméretű teljes kiőrlésű lisztből) készült termék mérettetett meg. Alak szempontjából formában sült (toast), vekni és cipó formájú kenyér került a „hatósági kosárba”, amelyek közül 5 külföldi, 13 pedig hazai gyártótól származott.



A tavaszi liszt célellenőrzéshez hasonlóan ezúttal is kiemelt szempont volt a különböző mikotoxinok esetleges jelenlétének ellenőrzése a termékekben. A Nébih szakemberei vizsgálták a kenyerek akrilamid-tartalmát, továbbá egy bio terméknél a növényvédőszer maradékok jelenlétét is. Megnyugtató, hogy élelmiszerbiztonsági szempontból mindent rendben találtak.



Összesen 11 termék kapcsán indult hatósági eljárás. Minőség tekintetében a tartósítószer és savfok vizsgálatok nem tártak fel problémát. Egy termék esetében a szárazanyagra vonatkoztatott sótartalommal azonban gond akadt, a felső határértéket meghaladó mért érték miatt élelmiszer-ellenőrzési bírságot is kiszabtak az ellenőrök, 200.000 Ft értékben. Ezenkívül több jelölési hibát is találtak a hatósági felügyelők.



A Szupermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatán ezúttal is szakértő és laikus kóstolók pontozták a termékeket. A dobogó legfelső fokára, a Tesco Tönkölyös vekni állhatott, második helyen a Spar teljes kiőrlésű toast kenyér végzett, míg a harmadik helyet Rivercote toast szeletek teljes kiőrlésű búzaliszttel érdemelte ki. A teljes értékelést innen letöltheti >>>

