Európai Szuperkupa - Sporttörténelmi mérkőzés a Puskás Arénában

Ez lesz a koronavírus-járvány kitörése óta az első olyan mérkőzés az európai szövetség (UEFA) égisze alatt, amelyet nézők előtt rendeznek meg. 2020.09.23 10:37 MTI

Több szempontból is történelmi lesz a Bayern München és a Sevilla csütörtöki összecsapása az Európai Szuperkupáért; Magyarország először rendez a férfi klubfutballban egymérkőzéses döntőt.



A Bajnokok Ligája-győztes müncheni csapat és az Európa-liga-nyertes Sevilla összecsapása abból a szempontból is egyedi, hogy ez lesz a koronavírus-járvány kitörése óta az első olyan mérkőzés az európai szövetség (UEFA) égisze alatt, amelyet nézők előtt rendeznek meg. A találkozón 20 ezer néző lehet jelen, ami a létesítmény teljes befogadóképességének 30 százalékát jelenti. Mindkét csapat részére három-három ezer jegyet biztosított az UEFA, a fennmaradó jegyek megvásárlására a lehetőséget pedig kisorsolta a beérkezett több tízezer igénylésből. A Sevilla 2500 jegyet visszamondott, és bejelentette, hogy csak 500 szurkolója kíséri el a csapatot Budapestre, míg a Bayern részéről várhatóan 2100 szurkoló érkezik a meccsre.



Az UEFA bejelentette, hogy egyfajta tesztként kezeli a mérkőzést, mivel ennek tapasztalataitól teszi függővé, hogy a jövőben - akár válogatott szinten is - visszatérhessenek a nézők a stadionokba.

"A gyomrom görcsbe rándul, ha a Szuperkupa-döntőre gondolok" - mondta Markus Söder

A csütörtöki találkozóra a Bayern a hatodik BEK/BL-sikerével, míg a Sevilla ugyancsak a hatodik UEFA Kupa/El-diadalával kvalifikálta magát, mindkét együttes a második sikerére hajt az Európai Szuperkupában. Előbbi 2013-ban a Chelsea, utóbbi 2006-ban a Barcelona legyőzésével hódította el a trófeát.



Az Európai Szuperkupa történetében ez lesz a harmadik német-spanyol párharc, a La Liga képviselői eddig százszázalékosak, 1992-ben a Barcelona még két mérkőzésen, 3-2-es összesítéssel nyert a Werder Bremen ellen, öt évvel később pedig a Borussia Dortmundot győzte le 3-1-es összesítéssel.



Mindkét együttes "élen jár" az elveszített finálék tekintetében, a Sevilla - a Barcelonához hasonlóan - négy, a Bayern pedig három ilyen összecsapást bukott el.



A két csapat közös múltja mindössze két találkozóból áll: a Bajnokok Ligája 2017/18-as idényének negyeddöntőjében az első felvonáson a Bayern 2-1-re nyert idegenben, míg a müncheni visszavágón gól nélküli döntetlen született.



Érdekesség, hogy mindkét csapat játszott már Magyarországon nemzetközi kupamérkőzést, mindkét esetben az Újpest volt az ellenfél. A Bayern 1974-ben a Bajnokcsapatok Európa Kupája elődöntőjének első mérkőzésén 1-1-es döntetlent ért el a lila-fehérekkel szemben, végül 4-1-es összesítéssel lépett tovább és meg is nyerte története első trófeáját a sorozatban. A Sevilla 2018 augusztusában az Európa-liga selejtező második fordulójában került össze az Újpesttel, a Szusza Ferenc Stadionban 3-1-re diadalmaskodott és 7-1-es összesítéssel jutott a következő körbe.



Gyakorlatilag kijelenthető, hogy a két legjobb formában lévő európai futballcsapat találkozik egymással a Puskás Arénában, ugyanis a Bajnokok Ligáját a sorozat történetében először százszázalékos teljesítménnyel elhódító Bayern egymást követő 22 győzelemnél és 31 veretlenül megvívott találkozónál jár, míg a Sevilla legutóbbi 21 tétmérkőzésén nem talált legyőzőre. A müncheniek formájáról mindent elárul, hogy a Bundesliga múlt heti nyitófordulójában 8-0-ra ütötték ki a Schalkét. A Sevilla a La Ligában még nem lépett pályára.