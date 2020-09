Koronavírus

Operatív törzs: a külföldről érkezőkre tíznapos karantén vár

Az elmúlt 24 órában 3062 emberrel szemben rendeltek el hatósági házi karantént, ebből 774 esetben a határátlépés során alkalmazták az intézkedést. 2020.09.22 12:47 MTI

A külföldről Magyarországra érkezőkre a korábbi 14 napos helyett 10 napos karantén vár - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese kedden online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert alezredes kiemelte: a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló kormányrendelet hétfőn hatályba léptetett módosítása értelmében a Magyarországra személyforgalomban érkező magyar állampolgároknál a korábbi 14 nap helyett 10 napra rendelik el a hatósági házi karantént vagy a kijelölt karantént.



Hozzátette: a magyar állampolgársággal nem rendelkezők Magyarország területére személyforgalomban kizárólag az illetékes rendőrkapitányság által kiadott engedély birtokában léphetnek be, és velük szemben is tíznapos karantént rendelnek el.



Kiss Róbert tájékoztatása szerint az elmúlt 24 órában 3062 emberrel szemben rendeltek el hatósági házi karantént, ebből 774 esetben a határátlépés során alkalmazták az intézkedést.



Jelenleg 25 212 ember van hatósági házi karanténban - mondta.



Ismertette: 1823 ember választotta, hogy a hatóság elektronikusan ellenőrizze, betartja-e a karanténra vonatkozó szabályokat. Felhívta a figyelmet arra, hogy az elektronikus ellenőrzés segítség a hatóságnak, csökkenti a fizikai ellenőrzésekből adódó veszélyforrást, ugyanakkor az adatkezelés ugyanúgy zajlik, mint a személyes ellenőrzésnél.



Hétfőn 22 esetben intézkedtek, mert a tömegközlekedési járműveken utazók nem, vagy nem megfelelően viselték a maszkot. Ugyanezért az üzletekben, bevásárlóközpontokban 27 esetben kellett intézkedniük.



Arra az újságírói kérdésre, hogyan intézkednek a rendőrök a szabályokat be nem tartókkal szemben, azt mondta: fokozatosan és folyamatosan ellenőrzik a szabályok betartását, a rendőri intézkedések pedig differenciáltak, helyszíni bírságot, illetve feljelentést csak súlyosabb, vagy ismételt szabályszegésnél alkalmaznak.