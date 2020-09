Koronavírus-járvány

Rendőrt is hívhatnak arra, aki nem hajlandó maszkot hordani - videó

Hétfőn délelőtt sajtótájékoztatót tartott az operatív törzs. Az országos tisztifőorvos, Müller Cecília ismertette a napi adatokat, és elmondta, hogy Magyarország és a magyar egészségügy a járványügyi készültség határában van. Annak érdekében, hogy ne kelljen olyan szigorításokat bevezetni, amelyek korlátozzák a lakosságot a mindennapi életben, nagyon fontos, hogy mindenki vegye komolyan a szabályokat.

Kiss Róbert elmondta: a koronavírus második hullámában a mai napon hatályba lépő új védelmi intézkedési szabályok célja a vírusterjedés gátlása.



Az egyéni felelősségre hívta fel a figyelmet: a jelenlegi hatályos jogi környezet tekintetében a 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles MASZKot viselni, szájat és orrot folyamatosan elfedve.

Felelősségi köröket is meghatározott: a tömegközlekedési eszközökön, vagy intézményekben az előírásoknak megfelelően maszkot nem viselő vagy azt nem előírt módon viselő személy, kizárható a közlekedésből, az intézményből, és ha nem veszi fel a maszkot vagy hagyja el a tömegközlekedési eszközt felszólításra a védelmi intézkedést megszegő személy, akkor kötelesek ellene rendőri intézkedést kezdeményezni.



A jogszabály szerint a védelmi intézkedések betartását a rendőrség saját hatáskörben is ellenőrizheti. Ha a rendőrök a betartás mulasztását tapasztalják, a közlekedési eszközök vagy az intézmények vezetőinek figyelmét felhívják a szabályok betartására, de feljelenthetik őket a kormányhivatalnál vagy a kereskedelmi hatóságnál is.

Újságírói kérdésre Müller Cecília elmondta továbbá, hogy több mint 600 ezer tesztet végeztek el eddig, és ennek elenyésző része volt az, amelyért fizettek. A karanténban lévő személyek esetében térítésmentesen tesztelt a hatóság, s ez így is marad. Koronavírustesztért akkor kell fizetni - és akkor is maximum 19 500 forint kérhető -, ha a külföldről hazaérkező személy nem tud, nem szeretne tíz napig karanténban maradni, valamint akkor, ha valaki önszántából teszteltetne, tehát amikor ez járványügyi szempontból nem indokolt.

Összefoglalva

KÖTELEZŐ A MASZK a 6 éven felülieknek!

Vagyis már nem elegendő a sál vagy kendő viselése.

Orvosi, munkavédelmi, textil (más anyag) maszk elfogadott.



Hol?

-Tömegközlekedésen, várakozó helyiségekben, megállókban

-Bevásárlóközpontokban-már nem elegendő csak az üzletekben felvenni!

-mozikban, színházakban

-eü-i, szociális intézményekben

-ügyfélfogadási irodákban

-sportlétesítményekben stb.



Orr+száj eltakarása szükséges!



Szankciók:

Leszállítják, kiküldik, nem szolgálják ki stb.

Az üzemeltetők komolyabb szankciókra számíthatnak:

Első alkalommal a kereskedelmi hatóság csak figyelmezteti.

Második alkalommal már 100.000 ft- 1000 000 ft-ig terjedő bírságot szabhatnak ki.

Harmadik alkalommal az üzletet min. 3 hónapra és max. 1 évre ideiglenesen bezárathatják.



(Forrás: Dr. Kolozsvári Eszter ügyvéd)