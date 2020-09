Koronavírus

Néhány egyszerű magatartási szabály betartásával sokat tehetünk a fertőzés ellen

Néhány egyszerű magatartási szabály betartásával sokat tehetünk a fertőzés terjedése ellen, saját magunk és mások egészsége védelmében - olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon vasárnap megjelent tájékoztatóban.



Mint írták, a járvány most zajló második hullámában ismét mindannyian sokat tehetünk a sikeres védekezésért és azért, hogy a további korlátozó intézkedéseket elkerüljük. A honlapra feltöltött tájékoztató a maszkviseléssel, kézmosással, bevásárlással, az otthon, a közösségi terekben, a munkahelyeken, valamint sportolás, kutyasétáltatás kapcsán javasolt könnyen betartható hétköznapi szabályokat foglalja össze.



Az egyik legfontosabb szabály a maszk viselése az üzletekben, tömegközlekedési eszközökön, bevásárlóközpontok területén, mozikban, színházakban, ügyfélszolgálati irodákban és alapvetően minden olyan élethelyzetben, ahol a 1,5 méteres távolságot nem lehet tartani. Különösen ajánlott a maszkviselet az idős családtag meglátogatásakor.



Kiemelték: a gyakori és alapos kézmosás az egyik leghatékonyabb védelem a fertőzés ellen. Itt a legfontosabb a folyó meleg vizes és szappanos kézmosás, figyelve a kéz minden részére, és arra: a szappanos bedörzsölés legalább 30 másodpercig tartson.



A köhögési, tüsszentési etikett betartása most különösen fontos. Ha köhögés vagy tüsszentés során maszkot viselünk, akkor is tegyünk a maszk elé zsebkendőt (vagy használjuk a könyökhajlatunkat), és utána a lehető legrövidebb időn belül cseréljünk maszkot és mossunk kezet.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy az otthonokat, a közösségi tereket, az irodákat rendszeresen takarítani, fertőtleníteni kell. A gyakori szellőztetés mellett hazaérve fontos az alapos kézmosás. Az idős, krónikus beteggel vagy koronavírusfertőzöttel egy háztartásban élőknek mindezekre a szabályokra fokozottan figyelni kell. Az idősek védelme érdekében idős családtagot csak egészségesen szabad látogatni.



Lehetőleg kerülni kell a felesleges közvetlen testi kontaktusokat, hagyományos üdvözlési formákat (puszi, ölelés). Családi összejöveteleknél, esküvők, temetések szervezésénél is fontos figyelni az óvintézkedésekre. Mindenkinek azt javasolták, hogy lehetőleg most a szabadban sportoljon és kerülje az olyan edzéseket, ahol sokan vannak együtt zárt térben.



Az üzletekben a céltudatos vásárlás javallott, közben maszk takarja el az orrot és a szájat. Ahol lehet, az érintésmentes fizetési módot javasolt választani. Hazaérkezéskor a vásárolt termékek kipakolása előtt és után is kezet kell mosni - írták.