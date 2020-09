Illegális bevándorlás

Gulyás: Európának nem szabad megismételnie a 2015-ös menekültválság során elkövetett hibákat

Európának nem szabad megismételnie a 2015-ös menekültválság során elkövetett hibákat, és helyben kell segítenie a nehéz helyzetben lévőkön - hangsúlyozta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Die Presse című osztrák napilapnak adott csütörtöki interjújában.



Magyarország Sebastian Kurz osztrák kancellár véleményét támogatja, és nem fogad be migránsokat - mondta el újságírói kérdésre Gulyás Gergely. A politikus szerint az Európai Unió területén kívül - tranzitzónákban vagy nagykövetségeken - kellene eldönteni, hogy valaki kaphat-e menekültstátust vagy sem.



Gulyás Gergely egyúttal kifogásolta, hogy az Európai Unióban "politikailag motivált vádakat állítanak be jogállamisági problémaként" Magyarországgal szemben. A miniszter rámutatott: az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke szerinti eljárás megindítása is tisztán politikai döntés. A tárcavezető aláhúzta: Magyarország - ha az Európai Unió szükségesnek vélte - módosított a törvényeken.



Az Index felvásárlását firtató kérdésre Gulyás Gergely azt nyilatkozta, hogy a hírportálon továbbra is elsősorban kormánykritikus cikkek találhatók, miközben hangsúlyozta, hogy "Magyarországon a média sokszínűsége jóval erőteljesebben érvényesül, mint Németországban".



A Színház- és Filmművészeti Egyetem autonómiájával kapcsolatban a politikus megjegyezte: példátlan, hogy egy felsőoktatási intézmény függetlenségének felszámolásával vádolnak egy olyan kormányt, amely megszünteti az eddigi állami felügyeletet, és egy független alapítványra ruházta át az egyetem vezetését.



"Hét egyetem esetén nem vitatta senki ezt a modellt, csak az SZFE esetén" - mutatott rá Gulyás Gergely.



A miniszter szerint az SZFE-vita tisztán személyi jellegű, és azért robbant ki, mert a kuratórium elnöke a Nemzeti Színház konzervatív igazgatója lett.