Diplomácia

Orbán Viktor gratulált Japán új miniszterelnökének

Gratuláló levelet küldött Orbán Viktor miniszterelnök Szuga Josihide új japán kormányfőnek; ebben méltatta a stratégiai együttműködéssé fejlődött magyar-japán barátságot, és budapesti látogatásra is meghívta az ázsiai ország vezetőjét - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár szerdán.



A korábbi miniszterelnök, Abe Sindzó augusztus 28-án jelentette be lemondását tisztségéről, romló egészségi állapotára hivatkozva.



Orbán Viktor az új kormányfőhöz címzett levelében azt írta: büszkeséggel tölti el, hogy "országaink hosszú múltra visszatekintő barátsága az elmúlt évek munkája nyomán egy átfogó és sikeres stratégiai együttműködéssé fejlődött". A magyar miniszterelnök nagyra értékelte, hogy a kétoldalú kapcsolatok 150. évfordulója alkalmából rendezett közös ünneplés eseményein személyesen is részt vehetett Tokióban.



Kifejezte meggyőződését, hogy a jelenlegi globális kihívások ellenére minden eszköz rendelkezésre áll ahhoz, hogy a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló magyar-japán kapcsolatokat továbbfejlesszék.



"Örömömre szolgál, hogy az Ön személyében egy sokat látott, rátermett vezetővel dolgozhatok együtt, aki országa fejlesztése mellett a konzervatív értékek tisztelete iránt is elkötelezett" - írta Orbán Viktor Szuga Josihide miniszterelnöknek.



Hozzátette: nagy várakozással tekint a közös munka elé, és bízik abban, hogy "harminc év után újra Budapesten köszönthetjük Japán miniszterelnökét. Ezúton szeretném meghívni miniszterelnök urat egy hivatalos magyarországi látogatásra, mellyel új lendületet adhatunk a magyar-japán kapcsolatoknak" - fogalmazott Orbán Viktor.



Levele végén azt írta, őszintén kívánja, hogy a nehézségek ellenére Japán és Tokió kiváló házigazdája legyen az olimpiai játékoknak, és "sok japán és magyar sportsikert ünnepelhessünk 2021-ben".