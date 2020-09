Koronavírus-járvány

Jakab Ferenc szerint a következő hetekben nagyon meg fog ugrani a halálesetek száma hazánkban - videó

A Pécsi Tudományegyetem kutatója szerint a lakosságra vetített számok alapján Magyarországon Európához képest brutálisan tombol a járvány. 2020.09.15 19:45 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Senkit ne tévesszen meg az, hogy most elsősorban a fiatalok fertőződnek, és ne higgye, hogy az idősebb korosztály biztonságban van. Sajnos ez egyáltalán nem igaz" - mondta Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont Virológiai Kutatócsoportjának vezetője egy online beszélgetésen.



A napi adatok alapján egyre többen vannak lélegeztetőgépen: "80 százalékuk sajnos sosem jön le a lélegeztetőgépről. Ha a szimpla adatokat nézzük, már lehet látni, hogy a halálesetek a következő hetekben nagyon meg fognak emelkedni" - mondta a szakember.



A pécsi virológusok már múlt héten is a floridai példára hívták fel a figyelmet, ahol eleinte főleg a fiatalok körében terjedt a vírus, de 4-5 hét alatt továbbadták az idősebb korosztálynak, és újabb 2-4 héttel később a halálozási számok is emelkedtek.