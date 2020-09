Koronavírus-járvány

Magyar Víziközmű Szövetség: a magyar csapvíz kiváló minőségű

A szennyvíz nem fertőz és nem "kontaktál" az ivóvízzel, tehát senkit semmilyen veszély nem fenyeget az ivóvíz fogyasztása során. 2020.09.14

Magyarországon a csapvíz - amely a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer - kiváló minőségű és bátran fogyasztható - szögezte le a Magyar Víziközmű Szövetség szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményében.



A szövetség azon hírek kapcsán szólalt most meg, amelyek szerint a szennyvízben kimutatható a koronavírus örökítőanyaga. Ebből következtetni lehet - 4-10 nap eltéréssel - a járvány belobbanására. Több helyről kérdés fogalmazódott meg, hogy ez kapcsolatban lehet-e a csapvíz fogyasztásának biztonságával - írták.



A víziközmű szövetség azt hangsúlyozta: a szennyvíz nem fertőz. Kiemelték továbbá, hogy a szennyvíz és az ivóvíz "nem kontaktál egymással", tehát senkit semmilyen veszély nem fenyeget az ivóvíz fogyasztása során.



Kitértek arra is, hogy az országban működő víziközmű-szolgáltatók felkészültek a járvány újabb hullámára, meghozták a biztonságos működéshez szükséges intézkedéseket, valamint azokat az utasításokat, hogy - ha szükséges - milyen belső működésre térnek át.



Közleményük szerint az ivóvízbázisok többsége védett, amelyekből egy esetleges járvány során is folyamatosan biztosítani tudja minden szolgáltató a jó minőségű ivóvízzel való biztonságos ellátást, akárcsak a szennyvíz szakszerű, biztonságos elvezetését és megtisztítását. A lakásokba érkező csapvíz a nap 24 órájában rendelkezésre áll - szögezték le. Hozzátették: így nem szükséges műanyag palackokban felhalmozni otthon flakonos vizeket, hiszen Magyarországon csaknem 100 százalékos a települések vezetékes ivóvízzel való ellátottsága.



A szövetség felhívta a lakosság figyelmét arra is, hogy a víziközmű-szolgáltatók szigorú kritériumok alapján, napi szinten ellenőrzik az általuk szolgáltatott, hálózatba bocsátott ivóvizet és szükség esetén azonnal tudnak intézkedni.