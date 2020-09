Természetvédelem

Elrajtolt a Bodrogon először megrendezett PET Kupa

MTI/Vajda János

Sárospatakról indulva csütörtökön elkezdődött az első bodrogi PET Kupa, amelynek résztvevői Tokajig tisztítják meg a folyót a hulladéktól, az akció vasárnap zárul.



A sárospataki rajtál tartott csütörtöki sajtótájékoztatón Boros Anita, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára elmondta: a kormány februárban döntött a klíma- és akcióvédelmi programról, amelynek egyik fontos célja a folyók megtisztítása a külföldről érkező hulladéktól, valamint az árterek, a vízfolyások partjainak mentesítése az illegálisan lerakott szeméttől.



Hozzátette: a tapasztalatok szerint a kisebb vízfolyások mellé jellemzően bontási törmeléket, kommunális hulladékot, gumiabroncsokat és trágyát szoktak elhelyezni az emberek. Kitért arra is, hogy komolyan terheli folyóinkat, patakjainkat a határokon túli - jellemzően illegális - lerakókból származó hulladék is, amely ellen régóta szélmalomharcot folytatnak a hazai szakemberek. Munkájuk hatékonyabbá tétele érdekében tavaly ősszel Vásárosnaménynál egy hulladékgyűjtő pontot hoztak létre, ahol elsősorban a Tiszán leúszó PET-palackokat és fauszadékot gyűjtik össze.



Az eddig eltávolított mintegy háromezer köbméter uszadék és hulladék 16 százaléka - mintegy ötszáz köbméter - kommunális. Hangsúlyozta: a Tiszán szerzett tapasztalatok mintájára 2020-ban Alsóberecki mellett elindult egy mintaprojektjük a Bodrogon is. Ennek eredményeként ötven köbméter uszadékkal keveredett települési hulladékot szedtek ki a folyóból, amiből 15 köbmétert tudtak újrahasznosítani. Véleménye szerint a PET Kupa nemcsak figyelemfelhívó kampányt folytat, valamint tisztábbá teszi folyóinkat, de új ötleteket is megfogalmaz az összegyűjtött hulladék újrahasznosítására - tette hozzá Boros Anita.



Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos úgy fogalmazott, hogy kevesen tettek annyit a környezetvédelmi szemléletformálásért hazánkban, mint a PET Kupa szervezői. Rendezvényeiket úgy bonyolítják le, hogy a résztvevők szórakozva gyűjtik össze a hulladékot a legnehezebb ártéri helyekről is. Hangsúlyozta: a Bodrogon különösen fontos ez, ahol a kajak-kenu szövetséggel közös vízi turisztikai bázisokat alakítanak ki és a nyaralóhajózás is elkezdődött a folyón, vagyis építeni szeretnének a vízi turizmusra. Megemlítette azt is, hogy közös projektjük eredményeként PET-palackokból készült lebegő kikötőket tudtak elhelyezni a Tisza több pontján.



Aros János, Sárospatak polgármestere arról beszélt, hogy a helyi önkormányzat, az iskolások és civilek is folyamatosan igyekeznek kivenni részüket a Bodrog tisztán tartásából. Hozzátette: a PET Kupa szemléletformálásának a város lakói is részesei lehettek már, hiszen önkénteseik tavaly több száz iskolás gyereket mozgattak meg látványos és szórakoztató programjaik segítségével.

Molnár Attila Dávid, a PET Kupa egyik főszervezője és ötletgazdája azt hangsúlyozta, hogy mozgalmuk a világon az egyetlen, amely a hulladékkal harcol a hulladék ellen, hiszen például a csapatok gyűjtőhajói is részben PET-palackokból készülnek. Kiemelte: egyik partnerük, a Zöld Kör tagjai évek óta tisztítják a Bodrogot, a mostani bodrogi PET Kupa az ő munkájukat emeli új szintre - fogalmazott. Megemlítette azt is, hogy a kormányzattal jó kapcsolatot alakítottak ki, az ITM-nek köszönhetően például egy gyorsreagálású hulladékgyűjtő hajót is sikerült beszerezniük.