Koronavírus

Merkely visszahozná a vásárlási idősávot és betiltaná a bulikat

Lehet abban bízni, hogy veszített az erejéből a vírus, de ez majd csak négy-öt hónap múlva derül ki. 2020.09.08 09:27 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A koronavírus nyáron Horvátországból hoztuk meg, itthon a közösségi térben, nagy csoportosulások során terjedt, erről beszélt Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora az InfoRádió Aréna című műsorában.



A szakember elmondta a nagyszámú fiatal át tudja adni a vírust az időseknek, és ha ez megtörténik, egy nem elég hatékony védekezés esetén relatíve nagy számú idős is megfertőzödik, és a halálozás is nőhet.



Szerinte lehet abban bízni, hogy veszített az erejéből a vírus, de ez majd csak négy-öt hónap múlva derül ki.



Merkely Béla több dolgot is javasolna a járvány visszaszorítása érdekében:

- meggondolná a magas rizikójú emberek állami szűrését, ide sorolva a tanárokat is;

-az idősek biztonsága érdekében visszahozná a vásárlási idősávot;

-betiltaná az éjszakai bulikat;

-és zárt helyen elrendelné a kötelező maszkhasználatot is.



Utóbbival kapcsolatban arról beszélt, egyes számítások szerint ha egy populáció 80 százaléka hord maszkot, a fertőzés aránya nem tud nőni, és szép lassan visszaszorul.



Úgy véli, bármilyen járványt vissza lehet szorítani az ország bezárása nélkül is nagyon fegyelmezett együttműködéssel.



A vakcinával kapcsolatban pedig közölte, két hónap múlva lehet meg, már csak az a kérdés, hogy kinek és mikor lesz elérhető.