Koronavírus-járvány

Meghalt egy beteg, és 576-tal nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

Elhunyt egy krónikus beteg, és újabb 576 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu hétfőn.



A kormányzati portálon azt írták: 8963-ra nőtt a Magyarországon eddig azonosított fertőzöttek száma, az elhunytak száma pedig 625-re emelkedett.



Az aktív fertőzöttek száma 4377, 3961-en pedig már meggyógyultak.



Az aktív fertőzöttek 43 százaléka, az elhunytak 59 százaléka, a gyógyultak 42 százaléka budapesti.



Kórházban 164 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 11 van lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 21 756-an vannak, a mintavételek száma elérte a 481 424-et.



A fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása - írták.



Hangsúlyozták: a vírus behurcolása jelenti a legnagyobb veszélyt a magyar emberek egészségére és munkájára, ezért ismét szigorodtak a külföldről való beutazás feltétételei. Alapszabály szerint külföldi állampolgárok nem léphetnek Magyarország területére, a külföldről hazatérő magyar állampolgároknak pedig kötelező a 14 napos hatósági házi karantén.



A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerülni kell azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, tartani kell a szociális távolságot, szükséges a gyakori és alapos kézmosás, a maszkviselés az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön - hívták fel a figyelmet.



A hatósági házi karantént szigorúan be kell tartani, akinek pedig tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát - tették hozzá.



Az oldal térképe alapján eddig Budapesten (3921) és Pest megyében (1284) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Fejér (556), Komárom-Esztergom (377), Zala (336), Hajdú-Bihar (322). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Békés (38).