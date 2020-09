Járvány

Koronavírusos a kőbányai polgármester

"Megérkezett a Covid PCR vizsgálatom eredménye is, ami pozitív lett." - jelentette be Facebook-oldalán D. Kovács Róbert kőbánya polgármestere.



Mint írja: "Tegnap délután szembesültem azzal az eredménnyel, aminek elkerüléséért mindent megtettem március óta. (...) Egy "hibát" azonban mégis elkövettem. Visszatérve a hivatalba jól esett újra találkozni a kollégákkal, nem csak online, hanem szemtől szembe egyeztetni, értekezni. Az elmúlt napokban a bizalom erősebbé vált az aggodalomnál, egymás között nem vettünk maszkot, a 2 méteres távolság is sérült amikor beszálltunk közösen egy autóba. Ennek sajnos rögtön meg is lett a következménye."



"Radványi Gábor alpolgármester kollégám kontaktjaként kerültem vizsgálatra csütörtökön reggel, azonnal, ahogy az ő fertőzöttsége kiderült. Sajnos péntekre le is betegedtem, általános gyengeséggel, erős fej- és végtagfájdalommal nyomom az ágyat. Megérkezett a Covid PCR vizsgálatom eredménye is, ami pozitív lett. Feleségem is mutat tüneteket, tegnap Kislányunk is nyűgösebb volt, de a bezártság is teheti. Most abban bizakodunk, hogy nem leszünk rosszabbul, hogy itthon, egymást segítve minél előbb felépülünk."