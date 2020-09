Közlekedés

Elkezdődött a Nagykörút forgalmi átalakítása

Bár az új kialakítás jól vizsgázott, de az időközben lezárult társadalmi egyeztetés tapasztalatai, illetve a legfrissebb forgalmi adatok alapján a fővárosi önkormányzat a Nagykörút közlekedésének finomhangolásáról döntött. 2020.09.05 16:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A biciklisávokról szóló társadalmi konzultációt követően elkezdődött a Nagykörút forgalmi átalakítása - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint a kivitelezés részeként csütörtök éjszaka már megváltoztatták a Nyugati pályaudvar előtti forgalmi rendet.



Mint írták, a Nagykörút új kialakítása jól vizsgázott, de az időközben lezárult társadalmi egyeztetés tapasztalatai, illetve a legfrissebb forgalmi adatok alapján a fővárosi önkormányzat a Nagykörút közlekedésének finomhangolásáról döntött. A munka részeként a következő hetekben a körút több pontján is várhatók a Nyugati pályaudvarnál végzettekhez hasonló, kisebb változtatások.



Az átalakításról szóló döntés a lakossági és szakmai szempontok kompromisszuma alapján jött létre. Mint írták, a főpolgármesteri hivatal döntése biztosítja azt, hogy a kerékpárosok tovább is biztonságosan tudjanak a Nagykörúton biciklizni, az autósoknak visszaadja a gépjárműforgalomhoz szükséges kapacitás jelentős részét és az ott élők számára pedig élhetőbbé teszi a környéket.



A tájékoztatás szerint az átalakítás alatt a Petőfi hídtól a Dohány utcáig mindenhol legalább irányonként két közúti forgalmi sáv áll az autósok rendelkezésére. A kerékpársávokat parkolósávból alakítják ki, de esetenként kerékpáros nyom, illetve a járdán kialakított kerékpárút készül.



A Dohány utcától a Nyugati térig irányonként egy-egy forgalmi sávot használhatnak az autósok. E szakaszon a szakemberek járdaszigeteket is építenek azért, hogy kedvezőbb lámpaprogram szolgálja az autós közlekedést - ismertették. A Nyugati tér előtt egy rövid szakaszon két sávon engedik majd az autóforgalmat, hogy a csomóponton gyorsabb, könnyebb legyen az átjutás - tették hozzá.



Ez egy olyan kompromisszumos javaslat, amely megőrzi, hogy a Nagykörút lett Budapest, és egyben az ország egyik legforgalmasabb kerékpáros útvonala, egyúttal lehetőséget biztosít arra, hogy a körút ismét megteljen élettel és közösségi programok helyszíne legyen - áll a közleményben.



A BKK közölte azt is, hogy a Nagykörút hosszú távú jövőjéről széles körű társadalmi egyeztetésen alapuló komplex tervezési folyamatot indít a fővárosi önkormányzat.