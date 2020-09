Koronavírus

Szlávik: az emberek felelőtlenek

Zárt térben sok ember úgy tartózkodik, hogy közben nem védekezik. "Érdekesek az emberek, hogy a bevásárlóközpontban hordják a maszkot, aztán elmennek bulizni, mintha semmi nem lenne" - mondta Szlávik János az ATV Start műsorában.



A Dél-pesti Centrumkórház osztályvezető főorvosa megjegyezte, hogy nyáron külföldről jött a vírus, most viszont házon belül terjed. Szerinte fegyelmezetlenek az emberek, ezért emelkedik a fertőzöttek száma ilyen ütemben.



A járványügyi hatóságok javaslatot tehetnek szigorításra, amit majd a kormánynak kell életbe léptetni, Szlávik elképzelhetőnek tartja, hogy lesznek szigorítások.



Ennek kapcsán viszont azt is elmondta, hogy olyan intézkedéseket nem lehet hozni, mint tavasszal.



A mostani fertőzöttek átlagéletkora 30 év, de senki nem gondolhatja komolyan, hogy ez csak a fiatalok között marad, az idősekre is át tud terjedni - magyarázta az infektológus.



Az orvos arra is felhívta a figyelmet, hogy ősszel megnő a légúti megbetegedések aránya, és nagyon nehéz lesz eldönteni, hogy egy náthás gyerek koronavírus vagy banális légúti fertőzése van.



Komolyabban kell venni az influenza elleni oltásokat, ilyen esetben az orvosok számára könnyebb lesz diagnosztizálni magas lázzal, köhögéssel járó tüneteket - mondta. A távolságtartás, maszk segített például Ausztráliában (ahol már lezajlott a tél és az influenzaszezon) más légúti megbetegedéseken is.



Szlávik nem szeret hullámról beszélni, hiszen most a járvány a második fázisban van: az első volt a felkészülés, a második a lassítás, a harmadik fázis pedig a vírus legyőzése lesz.



Vakcina kell a vírus legyőzéséhez, ez egyértelmű, viszont úgy vélte, hogy tavaszig várni kell az oltóanyagra.



Szlávik János nagyon ellene van a koronavírus oltás- ellenes hangoknak. Szerinte komolyan kell venni a koronavírus járványt, talán ez a második hullám rá fogja venni az embereket arra, hogy a vírus veszélyes, jelen van, és ha lesz védőoltás, mindenkinek be kell oltatni magát.