Enyhítették a kőbányai futónő támadójának büntetését

A 37 éves férfi 2018. okóberében az éjjeli órákban a X. kerület, Jászberényi úton követni kezdett egy futó nőt, megtámadta és szexuális cselekményre kényszerítette. 2020.09.03 18:24 MTI

Három és fél év börtönre enyhítette a kőbányai futó nőre támadó férfi ítéletét a Fővárosi Törvényszék csütörtökön kihirdetett másodfokú, jogerős ítéletével - tudatta a törvényszék sajtóosztálya közleményben az MTI-vel.



Az eljárás adatai szerint a 37 éves férfi 2018. október 14-én az éjjeli órákban a X. kerület, Jászberényi úton követni kezdett egy futó nőt, megtámadta és szexuális cselekményre kényszerítette. A sértett a bántalmazás következtében 8 napon túl és 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.



Az ügyészség szexuális erőszakkal és testi sértéssel vádolta a férfit, a Pesti Központi Kerületi Bíróság 2019 októberében kihirdetett elsőfokú ítéletében a váddal egyezően mondta ki a vádlott bűnösségét és négy és fél év fogházbüntetésre ítélte. A vád súlyosításért, a védelem enyhítéséért fellebbezett.



A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék a büntetést három év hat hónap szabadságvesztésre mérsékelte, amelyet azonban a súlyosabb végrehajtási fokozatú börtönben kell végrehajtani.



A törvényszék indoklása szerint az elsőfokú bíróság a büntetés kiszabásakor nem vett figyelembe minden enyhítő és súlyosító körülményt, így például azt, hogy a súlyos testi sértést megalapozó sérülésen túl a vádlott egyéb fizikai, valamint pszichikai sérülést is okozott a sértettnek. Ugyanakkor enyhítő körülményként kell értékelni, hogy a vádlott bocsánatkérését a sértett elfogadta - olvasható a közleményben.



A másodfokú bíróság kitért arra is, hogy bár a súlyosító körülmények száma nőtt és azok súlya jelentős, az eset megítélésénél figyelembe kellett venni a vádlott elkövetéskori kóros elmeállapotát, amely a törvény szerint a büntetés korlátlan enyhítésére is lehetőséget ad.



A szakértői vélemények szerint a vádlott a cselekmény elkövetésekor az úgynevezett abortív (csökevényes) kóros ittasság állapotában volt (a kóros ittasság tünetei közül csak egyesek észlelhetők, vagy a tünetek mind megtalálhatók, de nem fejlődtek ki teljesen), és ez nála olyan tudatzavart idézett elő, amely súlyosan korlátozta abban, hogy a cselekménye társadalomra veszélyességét felismerje és ennek megfelelően cselekedjen. Ezzel összefüggésben kellett értékelni a súlyosító körülményeket is, amelyek szorosan összefüggnek a férfi vádbeli tudatállapotával. Mindezek indokolták a szabadságvesztés tartamának enyhítését - közölte a törvényszék.