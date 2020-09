Kultúra

SZFE - Vidnyányszky: egyetértés van abban, hogy az oktatásnak el kell indulnia

Egyetértés van a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) lemondott vezetése és az intézményt fenntartó Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratóriuma között abban, hogy az oktatásnak hétfőn el kell indulnia - jelentette ki Vidnyánszky Attila, a kuratórium elnöke szerdán az M5 Híradónak nyilatkozva.



Mint elhangzott, Upor László, az egyetem szeptember elsejei hatállyal lemondott rektorhelyettese és Vidnyánszky Attila szerdán folytatott megbeszélést. Korábban az egyetem lemondott vezetői is arról beszéltek: továbbra is azon vannak, hogy az oktatás meginduljon és zavartalan legyen.



Vidnyánszky Attila elmondta: sok mindenben nem értenek egyet, sok dolgot másként látnak, de - mint hangsúlyozta - abban egyetértettek, hogy a jövő héten el kell indulnia az oktatásnak és a helyzethez képest zökkenőmentesen történnének az órák.



Az M5 Híradóban elhangzott, hogy Vidnyánszky Attila a diákokkal is szívesen találkozna, ajtaja nyitva áll előttük.



Szerda este a Színház- és Filmművészetért Alapítvány kuratóriuma közleményt juttatott el az MTI-hez, amelyben "örömmel nyugtázza, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) vezetői elfogadták a meghívást a mai egyeztetésre, és ezzel párbeszéd indult a fenntartó és az egyetem között".



Mint írják, a találkozón egyértelművé vált, hogy az egyetemi vezetők szeptemberben ellátják vezetői feladataikat, biztosítják az oktatás megkezdését, az épületek üzemeltetését és gondoskodnak az intézmény törvény szerinti működéséről.



A kuratórium megerősítette, hogy az egyetem valamennyi oktatója folytathatja munkáját, az osztályvezetők személyében sem lesz változás.



A közlemény arra is kitér, hogy szerdán aláírta új szerződését, így folytatja munkáját az SZFE eddigi kancellárja, Vonderviszt Lajos.



"A kuratórium arra kéri az egyetem hallgatóit, hogy a higiéniai előírásokat maradéktalanul tartsák be, vigyázzanak saját és társaik testi épségére, egészségére. A hallgatókkal való egyeztetésre a kuratórium továbbra is nyitott" - tartalmazza a közlemény.