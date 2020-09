Koronavírus-járvány

Látogatási tilalmat rendeltek el Honvédkórházban, a gyulai és a békéscsabai kórházban

A koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt látogatási tilalmat rendeltek el a Magyar Honvédség Egészségügyi Központban (Honvédkórház), a gyulai, a békéscsabai és a mezőtúri kórházban. A szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet valamennyi osztályán korlátozzák a látogatási időt, jövő hétfőtől pedig teljes tilalmat vezetnek be.



Szerdától látogatási tilalmat vezettek be a Honvédkórházban; a korlátozás az intézmény valamennyi fekvőbetegosztályára és bentlakásos szolgáltatást nyújtó telephelyeire érvényes - közölte az intézmény az MTI-vel.



A közlés szerint a látogatási tilalom érinti az intézmény Róbert Károly körúti székhelyét, a Podmaniczky és Szanatórium utcai telephelyét, valamint a hévízi mozgásszervi rehabilitációs intézetének két telephelyét és a balatonfüredi kardiológiai és rehabilitációs intézetet is.



Csütörtöktől szintén teljes látogatási tilalmat rendeltek el a koronavírus-fertőzések országosan növekvő száma miatt a Békés Megyei Központi Kórház gyulai és békéscsabai tagintézményében. Az Orosházi Kórházban már szerdától tilos a látogatás.



A Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet valamennyi osztályán látogatási tilalmat vezettek be szerdától visszavonásig - közölte Csellár Zsuzsanna főigazgató az intézmény honlapján.



A szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet valamennyi osztályán csütörtöktől a látogatási időt délután 16 és 18 óra közötti időszakra korlátozzák- közölte Rudner Ervin főigazgató főorvos az intézmény honlapján. A látogatók az intézménybe történő belépéskor kötelesek az orrot és szájat eltakaró maszkot használni és a kezüket fertőtleníteni. A beléptetési ponton ellenőrzik a testhőmérsékletet is. Szeptember 7-étől az intézményben teljes látogatási tilalmat vezetnek be.