Kultúra

SZFE - A lemondott vezetők továbbra is az oktatás fenntartására törekednek

A kuratórium és a lemondott vezetők álláspontja az elmúlt hetek és hónapok eseményeit illetően továbbra is távol áll egymástól, nem sikerült a véleményeket közelíteniük. 2020.09.03 00:44 MTI

A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) nemrég lemondott vezetői továbbra is azon vannak, hogy az oktatás meginduljon és zavartalan legyen - közölték az érintettek szerdai budapesti sajtótájékoztatójukon.



Az SZFE vezetősége és a szenátus is lemondott szeptember elsejei hatállyal tisztségéről, attól a naptól az intézmény fenntartója a Színház- és Filmművészetért Alapítvány, a kuratórium elnöke pedig Vidnyánszky Attila.



Az SZFE három lemondott vezetője, Upor László rektorhelyettes; Bagossy László, a Színházművészeti Intézet vezetője és Németh Gábor rektori tanácsadó szerdán megbeszélést folytatott Vidnyánszky Attilával, Lajos Tamás kuratóriumi taggal és több munkatársukkal.



Upor László azt mondta, a megbeszélésen mindhárman ígéretet tettek arra, hogy szeptember végéig viszik tovább az intézmény ügyeit az egyetem működőképességének és az oktatás fenntartásának az érdekében.



Hozzátette: a kuratórium és a lemondott vezetők álláspontja az elmúlt hetek és hónapok eseményeit illetően továbbra is távol áll egymástól, nem sikerült a véleményeket közelíteniük.



Bagossy László azt mondta, hogy a megbeszélésen sok esetben a demokráciafelfogás körül forgott a vita. "A demokráciafelfogásunk része az SZFE működésének a felfogása is, amelyben nem sikerült egyezségre jutni" - mondta, hozzátéve, hogy az alapdokumentumok körüli vita sem tud egyelőre elmozdulni a holtpontról.



Mint mondta, törekednek az oktatás fenntartására, de a körülmények folyamatosan változnak, az oktatáshoz pedig a tanárokon túl a diákokra is szükség van. Megjegyezte, hogy problémát okoz a folyamatosan lemorzsolódó tanári kar pótlása is.



Németh Gábor elmondta: számára egyértelművé vált, hogy mást értenek a kuratórium tagjai a változás alatt. A kuratórium véleménye szerint az egyetemen az elmúlt 30 évben nem változott semmi. "Mi többször próbáltuk érzékeltetni, hogy az elmúlt 30 évben magát az oktatást milyen sokféle módon igazítottuk a kor követelményeihez" - mondta. Véleménye szerint az, hogy nem garantált az egyetem autonómiája, ideológiai változást próbál előkészíteni.