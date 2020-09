Koronavírus-járvány

Fogyasztóvédelem - utazás - visszatérítés: kinek, mi jár 2020. szeptember 1-je után?

Az biztos, hogy sok magyar fogyasztó is nehéz helyzetbe került a 2020. szeptember 1-jétől hatályos utazásra vonatkozó rendelkezések miatt, amennyiben külföldre szeretne, szeretett volna utazni – tájékoztatta a ma.hu-t Dr. Baranovszky György, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének ügyvezető elnöke.



Menjen vagy maradjon?

Utazni lehet, de a körülmények jogi szempontból is lényegesen megváltoztak: mivel a világ összes országa az úgynevezett piros (utazásra nem javasolt) kategóriába került a hazai szabályok alapján.



Milyen következményei lehetnek ennek az utazás szempontjából?

Aki utazási irodán keresztül foglalt és szeretne külföldre utazni, biztos, hogy könnyebb helyzetben van, ha mégis úgy döntene, hogy nem utazik el a hazautazás miatti rendelkezések miatt, mert az irodák segíteni fognak a fogyasztóknak.



A lényeges elem pontosan az, hogy az iroda tudja-e vagy nem az utazási csomagban vállaltakat teljesíteni, van-e olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmény, amely a csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolja, vagy lényegesen befolyásolja az utas célállomásra szállítását.



Bánatpénz nélkül lemondhatja az útját a fogyasztó?

Aki saját maga szervezte az útját, és nem szeretne elutazni, lényegesen rosszabb helyzetbe kerül, különösen, ha a célállomás fogadja az utazókat.



Vállalja-e a hazai karantént a fogyasztó vagy kifizeti a kétszeri teszt költségét vagy elveszti a befizetett út árát?

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről rendelkező 472/2017.(XII.28) Korm. rendelet segíthet az eligazodásban, de számos problémát is felszínre hozott a szabályozás alkalmazása, különös tekintettel a jelenlegi járványhelyzetre.



A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége segíti a magyar fogyasztókat abban is, ha bármilyen kérdésük van a megszervezett és már lefoglalt úttal kapcsolatban, akkor forduljanak bizalommal a Szövetséghez a feosz@feosz.hu e-mailen keresztül, a szakemberek segíteni fognak.