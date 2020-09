Koronavírus

Elmaradnak a szeptemberi búcsúk Mátraverebély-Szentkúton

Valamennyi szeptemberi búcsú elmarad Mátraverebély-Szentkúton. Ezt Marton Zsolt váci püspök rendelte el a járványhelyzet miatt - közölte az MTI-vel a nemzeti kegyhely sajtófőnöke kedden.



Kerekes-Dancsok Regina elmondta: már az erre a hétvégére tervezett Kisboldogasszony-nagybúcsút és a körmenetet sem tartják meg, ünnepi szentmisék viszont egész hónapban lesznek Szentkúton.



Az októberi rendezvények rendje egyelőre változatlan - tette hozzá.



Kitért arra is, hogy a kegyhely a hétköznapokon is látogatható, étterme és szálláshelye is nyitva áll a zarándokok előtt.