Koronavírus-járvány

178 új fertőzött, egy beteg meghalt

178 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt egy idős beteg - írja a Koronavírus.gov.hu portál. Tehát 6139 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy 68 éves beteg, az elhunytak száma így 615 főre emelkedett, 3761-en pedig már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 1763 fő.



Az aktív fertőzöttek 42 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 42 százaléka budapesti. 103 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 7-en vannak lélegeztetőgépen.



Az oldal térképe alapján eddig Budapesten (2700) és Pest megyében (869) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Fejér (435), Komárom-Esztergom (334), Zala (286), Borsod-Abaúj-Zemplén (186), Veszprém (179), Hajdú-Bihar (185) és Csongrád-Csanád megye (176). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Békés (25).

A portál tájékoztatása azt is hozzáteszi, hogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány nem ért véget, az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása.