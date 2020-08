Koronavírus-járvány

Százötvennyolccal nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon, nincs újabb elhunyt

Újabb 158 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, az elhunytak száma nem változott - közölte a koronavirus.gov.hu szombaton.



A kormányzati portálon azt írták: a 158 új beteggel 5669-re nőtt a Magyarországon eddig beazonosított fertőzöttek száma, az aktív fertőzöttek száma 1296 fő. Az elhunytak száma változatlanul 614, 3759-en már meggyógyultak. Hatósági házi karanténban 8191-en vannak, és 417 890 mintavétel történt.



Kiemelték: az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány nem ért véget, az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása.



Felhívták a figyelmet, hogy szeptember 1-jétől ismét szigorodnak a külföldről való beutazás feltétételei, alapszabály szerint külföldi állampolgárok nem léphetnek Magyarország területére, a külföldről hazatérő magyar állampolgároknak pedig kötelező a 14 napos hatósági házi karantén. A közelgő iskolakezdés miatt kiemelten fontos a szülők és a pedagógusok felelőssége; tünetes, beteg gyermeket most nem szabad iskolába, óvodába engedni.



Az oldal térképe alapján eddig Budapesten (2468) és Pest megyében (823) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Fejér (415), Komárom-Esztergom (326), Zala (280), Borsod-Abaúj-Zemplén (180), Csongrád-Csanád (165) és Veszprém megye (164). A fertőzésben legkevésbé érintett Békés megye (23).