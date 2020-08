Fővárosi Közgyűlés

Testvérvárosi megállapodást köt Budapest és Kassa

Az elfogadott előterjesztés szerint a megállapodásban elsősorban a kulturális- és turisztikai együttműködést, ifjúsági csereprogramokat, valamint a fenntartható városfejlesztést és a részvételi demokrácia ösztönzését szeretnék megjeleníteni.

Jóváhagyta a Budapest és a szlovákiai Kassa közötti testvérvárosi keretmegállapodást csütörtöki rendkívüli ülésén a Fővárosi Közgyűlés.



A testület egyhangúlag támogatta a megállapodást. Az elfogadott előterjesztés szerint a megállapodásban elsősorban a kulturális- és turisztikai együttműködést, ifjúsági csereprogramokat, valamint a fenntartható városfejlesztést és a részvételi demokrácia ösztönzését szeretnék megjeleníteni.



Kassa támogatásáról biztosította a V4-fővárosok körében indult Szabad Városok Szövetségét és a városok közvetlen európai uniós támogatását célzó érdekérvényesítő kezdeményezést is - olvasható.



A testület egyhangúlag döntött arról is, hogy térfigyelő kamerákat helyeznek el a korábbi rongálások miatt a Cipők a Duna-parton és a Roma Holokauszt emlékműveknél, valamint a XX. kerületi Helsinki út és a Kossuth Lajos utca kereszteződésében található gyalogos aluljáróban a bűncselekmények visszaszorítása érdekében.



A képviselők - 18 igennel, 10 nem szavazat ellenében és 2 tartózkodás mellett - határoztak arról is, hogy a fővárosi önkormányzat csatlakozzon a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez (MÖSZ). A belépési nyilatkozat elfogadásáról a szövetség elnöksége határoz majd.



A napirend vitájában Láng Zsolt (Fidesz-KDNP) közölte, nem támogatja a javaslatot, mert a fővárosnak évi 17 millió forintot kellene kifizetnie a tagságért, miközben a fővárosi önkormányzat ott van a Budapesti Önkormányzatok Szövetségében, amely minden fórumon képviseltetni tudja magát. Megjegyezte az is, hogy a MÖSZ elnöke, Gémesi György a kampány során kivette a részét a kormányellenes csatából.



A közgyűlés felkérte Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy az I. kerületi önkormányzat és a lakosok közreműködésével készítsen el egy, a Vérmező rehabilitációjára vonatkozó stratégiai tervet és terjessze majd a testület elé.



A képviselők megszavazták, hogy a főváros idén is csatlakozzon az Európai Mobilitás Hét című programhoz. Az eseményt Európa-szerte minden évben szeptember 16. és 22. között rendezik meg. A kampány célja bátorítani a tagállamok helyi hatóságait arra, hogy bevezessenek és népszerűsítsenek fenntartható közlekedési intézkedéseket és felhívják a lakosság figyelmét a közlekedési alternatívákra.



A Fővárosi Közgyűlés elfogadta a BKV és a BKK 2019. évi konszolidált éves beszámolóját és konszolidált éves üzleti jelentését.



A BKV csoport a múlt évben 159,7 milliárd forint üzleti hozamot ért el, 12,5 százalékkal többet a 2018. évinél. A költségek, ráfordítások a múlt évben 8 százalékos növekedést mutatnak, az azt megelőző évhez viszonyítva. Ezen belül az anyagjellegű ráfordítások 6,9 százalékkal, a személyi jellegű ráfordítások 8,2 százalékkal nőttek. A fentiek következményeképp az adózott 2019-es eredmény továbbra is negatív (-3,6 milliárd), azonban 5,6 milliárddal kedvezőbb az előző évi 9,2 milliárd forintos veszteséghez viszonyítva - olvasható.

A BKK csoport 2019-ben 214,8 milliárd forint üzleti hozamot ért el, 10,2 százalékkal többet, mint 2018-ban. A költségek, ráfordítások 2019-re 12,8 százalékos növekedést mutatnak, az előző évhez viszonyítva. Ezen belül az anyagjellegű ráfordítások 11,1 százalékkal, a személyi jellegű ráfordítások 0,4 százalékkal, az egyéb ráfordítások 2,5-szeresére nőttek. A fentiek következményeképp az adózott eredmény negatív lett (-4,3 milliárd forint), jelentősen elmaradva az előző évi 1,5 milliárd forintos nyereségtől.



A Fővárosi Közgyűlés döntött arról is, hogy Csingiz Ajtmatovról (1928-2008), a világ legismertebb kirgiz írójáról parkot neveznek el a Róna utca közelében, a Bánki Donát utca és a Bolgárkertész utca között található névtelen közterületen.



A főpolgármester az ülés elején közölte, hogy a fővárosi temetkezési díjak emelését célzó előterjesztést az előterjesztő visszavonta, a javaslatot később tárgyalják majd.



Láng Zsolt a napirend előtti felszólalásában arra kérte Karácsony Gergelyt, hogy határolódjon el az ellenzéki támogatással a szerencsi időközi országgyűlési választáson induló jobbikos Bíró Lászlótól, aki antiszemita megnyilvánulásokat tett.



Karácsony Gergely leszögezte semmilyen módon nem tud támogatni olyan felszólalásokat, amelyek bármilyen Budapesten élő közösséget támadnak, viszont méltányolta a politikus bocsánatkérését.



A Fővárosi Közgyűlés a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos előterjesztés elfogadásával úgy döntött, felkéri Karácsony Gergelyt arra, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa keretein belül kezdeményezzen tárgyalásokat a szolidaritási hozzájárulás 2020-2021-es mértékének csökkentéséről.



Karácsony Gergely közölte azt is, hogy a családdal történő egyeztetés folytatása érdekében elnapolják azt a javaslatot, amely azt célozná, hogy a júniusban elhunyt háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó Benedek Tiborról sétányt nevezzenek el a Margitszigeten.



A rendkívüli közgyűlési ülés összehívását a koronavírus-járvány miatt kiszámíthatatlan őszi időszakkal, a veszélyhelyzet alatt elhalasztott előterjesztésekről történő döntés fontosságával, valamint a Fővárosi Közgyűlés szeptemberi ülésének tehermentesítésével indokolta Karácsony Gergely.