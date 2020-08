Választás 2022

Nyugdíjba vonul Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke

Augusztus 31-i hatállyal lemondott a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöki tisztségéről Pálffy Ilona és nyugdíjba vonul - közölte az NVI kedden az MTI-vel.



Mint írták, Pálffy Ilona kedden találkozott a parlamenti frakcióval rendelkező pártok képviselőivel és ismertette velük lemondó nyilatkozatát.



Pálffy Ilona az NVI elnöki tisztét az iroda megalakulása, 2013. május 24-e óta tölti be. A választási eljárásról szóló törvény alapján az NVI új elnökét a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki kilenc évre.



A tájékoztatás szerint a frakciók képviselőivel történt megbeszélésen szóba kerültek az NVI-nek a választási eljárásról szóló törvényt, illetve az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvényt érintő javaslatai is.



Az egyik javaslat szerint Pest megyében változna a 12 országgyűlési egyéni választókerület beosztása úgy, hogy a választókerületek lakosságszámának átlagtól való eltérése ne haladja meg a törvényben rögzített értéket. Az NVI egy másik javaslata szerint felfüggesztenék azoknak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgároknak a regisztrációját, akik a megelőző időszakban - visszafelé számítva a második országgyűlési választásig - nem küldtek vissza levélszavazási iratot, és más formában sem léptek kapcsolatba a Nemzeti Választási Irodával. Ezek a választópolgárok mindaddig nem kapnának újabb levélcsomagot, "amíg nem adnak hírt magukról" a választási iroda felé.



Az NVI javasolja továbbá, hogy az átjelentkezők számára kijelölt szavazókörök alszavazókörökre legyenek bonthatók, így ugyanazon épületen belül több külön teremben, gyorsabban történne a szavazás. Az Alkotmánybíróság határozatának megfelelően átdolgozásra kerülne a választási plakátok szabályozása, rögzítve az ingyenesen elhelyezhető plakátok számára biztosítandó felületeket és ugyancsak az Ab határozata alapján változna a vissza nem vitt ajánlásgyűjtőívek szankcionálási rendszere is.