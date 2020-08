Koronavírus-járvány

EMMI: a tanórákon nem kell tartani a 1,5 méteres távolságot

A tanórákon nem kell tartani a 1,5 méteres távolságot - írta közleményében az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Ezt azzal magyarázzák, hogy az egy osztályba járó gyermekek akkor is szoros kontaktusba kerülnek egymással, ha a padok között biztosított a nagyobb távolság.



Az intézkedési terv a közösségi terek - például a folyosó - esetében hangsúlyozza a távolságtartás fontosságát, mivel ott a különböző osztályba járó tanulók is keveredhetnek egymással.



A közösségi terekben a szociális távolság megtartása a létszám korlátozásával (például a csengetési rend eltérő megállapításával), a közösségi terek felosztásával valósítható meg. Ahol ez nem biztosítható, ott javasolt a maszk viselése a felső tagozatos és középiskolás tanulóknak. A kiadott ajánlást értelemszerűen az adott intézmény helyi sajátosságai szerint kell alkalmazni.



Az EMMI közleménye a szülők felelősségének nevezi, hogy olyan gyermeket ne engedjenek óvodába, iskolába, akinél betegségre utaló jeleket észlelnek, továbbá segítsék elő otthon is az alapvető higiéniai szabályok (pl. köhögési etikett) betartását.



Korábban a Padagógusok Demokratikus Szakszervezete elfogadhatatlannak és elégtelennek minősítette az intézkedési tervet. Fehér Tibor, a szakszervezet országos választmányának tagja az InfoRádiónak azt mondta: olyan szabályokat írnak elő az óvodáknak és az iskoláknak, amelyek betartására azoknak nincs pénzük, emberük, helyük és felszerelésük.