Honvédelem-történelem

Németh Szilárd: a világ sorsát döntően meghatározó összecsapás volt a "visztulai csoda"

A mértékadó hadtörténeti szakirodalom szerint az 1920-as "visztulai csoda" a világ sorsát döntően meghatározó tíz összecsapás közé tartozik - hangsúlyozta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára szombaton Budapesten, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Díszudvarán.



Németh Szilárd a Magyarország és a "visztulai csoda" - magyar segítség a lengyel-bolsevik háborúban című kiállítás megnyitóján azt mondta: száz esztendeje két világ ütközött meg egymással.



"A keresztény-nemzeti-polgári civilizáció, a sok évszázados európai örökségével felvértezve állt szemben az internacionalista baloldal diktatórikus, birodalmi törekvéseivel" - fogalmazott, megjegyezve: "pontosan úgy, mint napjainkban".



A magyar és a lengyel nép most is mindent megtesz "határaink, keresztény értékeink, nemzeti szuverenitásunk megvédéséért" - jelentette ki az államtitkár, hozzátéve: "nekünk, magyaroknak és lengyel barátainknak is közös célunk, hogy kereszténységünket megbecsülve, egymást tisztelve, egymással szorosan együttműködve, szabad nemzetekként éljünk itt, Európában".