Szivárványos zászlót tűztek ki a Városházára

Szivárványos zászlót tűztek ki a Városházára

A Városháza épületén a rendszerváltás óta most először lobog a szivárványos zászló. 2020.08.14 19:32

"Budapest mindenkié! - ez nem csak egy kampányszlogen. A Főváros tavaly októberben hivatalba lépett vezetése azon dolgozik, hogy minden lakos, minden közösség érezhesse, hogy Budapest az ő otthona is. Abban hiszünk, hogy legyen Budapest az előjogok városa helyett a jogok városa, ahol mindenki szabadon állhat ki véleménye, világképe, identitása mellett" - írja Facebook-oldalán Karácsony Gergely főpolgármester.



"Az LMBTQ közösség idén 25. alkalommal áll ki saját jogaiért. Az elmúlt években, köszönhetően Budapest egyre elfogadóbb közösségének és a szervezőkkel profin együttműködő hatóságoknak, békés és vidám felvonulással ünnepelhették a szerelem szabadságát. Sajnos idén a pandémiás helyzet nem teszi lehetővé hasonló tömegrendezvények megtartását, de a Budapest Pride Kulturális Fesztivál programjaira - az egészségügyi előírások betartásával - sor kerül.



A rendszerváltás óta idén először kerül ki az LMBTQ közösség szivárványszínű zászlója Budapest Városháza homlokzatára. Azért döntöttünk így, hogy ezzel is világossá tegyük: Budapest városa büszke minden olyan polgárára, aki él a szabadságával és kiáll saját közösségéért. Hiszen aki ezt vállalja, az nem csak saját közösségéért teszi, hanem minden közösségért. Egy elfogadó város ugyanis minden közösségnek jó. Nemcsak azoknak, akik az LMBTQ közösséghez tartoznak, hanem azoknak is, akik teljesen más módon élik az életüket.



Bízom benne, hogy jövőre már együtt járhatjuk végig Budapesten a Pride útvonalát és együtt ünnepelhetjük majd a szerelem szabadságát!" - zárul a főpolgármester posztja.