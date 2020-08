Állati

Másfél hónapig őrizte gazdája holttestét Mackó a gelsei hegyoldalban

Közel két hónappal eltűnése után, augusztus 12-én találták meg M. János maradványait a zalai gelsei hegyen. A Bors információi szerint a holttestre a terület tulajdonosa bukkant rá, aki kaszálásra indult a hegyoldalba. A férfi először nem is a testre lett figyelmes, hanem egy haragos kutyára, aki elszántan igyekezett megvédeni valamit.



A férfi megijedt a kutya láttán, de valahonnan ismerős is volt neki az eb, ezért azonnal hívta a rendőrséget. A kutyát állatorvoshoz vitték, ahol a benne lévő chipből kiderült, hogy Mackó kutyáról van szó.



Mint ismeretes, M. János és szeretett kutyusa, a hétéves Mackó június 27-én indult közös sétára, azonban soha többé nem tértek haza, mindketten nyomtalanul eltűntek. János aggódó családja bejelentést tett a rendőrségen, a keresésbe az alig 400 lelkes zalai kistelepülés lakói is beszálltak. Mindhiába.



Kovács Tamás, Nagybakónak a polgármestere, aki maga is aktív szerepet vállalt János és Mackó keresésében, elmondta: a kutyát most ideiglenesen egy állatmenhelyre szállították, a későbbi sorsáról vélhetően a család dönt majd.



A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az esetet, a holttest azonosítása még tart.