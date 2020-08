Gazdaság

Pénzügyminisztérium: ellenállóbbnak bizonyult a magyar gazdaság az Európai Unió átlagánál

A KSH friss adatai szerint a második negyedévben éves összevetésben 13,6 százalékkal esett vissza a magyar gazdaság. 2020.08.14 13:16 MTI

A koronavírus-járvány eddig példátlan mértékben csökkentette az Európai Unió tagállamainak gazdasági teljesítményét. Az adatok azt mutatják, hogy a Magyarországon tapasztalt visszaesés mértéke kisebb az Európai Unió átlagánál, de ezzel együtt a magyar bruttó hazai termék 13,6 százalékkal csökkent az idei második negyedévben az előző év azonos időszakához képest - közölte a Pénzügyminisztérium (PM) pénteken az MTI-vel.



A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint a második negyedévben éves összevetésben 13,6 százalékkal esett vissza a magyar gazdaság, amellyel megegyezett a naptárhatástól szűrt adat, míg a szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 13,5 százalékos a csökkenés.



A közleményben kiemelték, Magyarország a koronavírussal szemben a legjobban védekező országok közé tartozik, amelyhez szükségesek voltak az élet- és egészségvédelem miatt időben meghozott, a járvány terjedését akadályozó intézkedések. A mostani visszaesést megelőzően Magyarország gazdasága erős alapokon állt, 2013-tól kezdve kiegyensúlyozott szerkezetű növekedést mutatott. Azonban a külső sokkhatás, a koronavírus-járvány átmenetileg megakasztotta a bővülési folyamatokat.



Rámutatnak arra, az elmúlt években kiválóan teljesítő magyar gazdaság számos ágazatában esett vissza a kibocsátás: az ipar a gyárleállások miatt áprilisban és májusban éves alapon 30 százalékot meghaladó visszaesést szenvedett el, míg áprilisban például 97 százalékkal esett vissza a vendégéjszakák száma.



A közleményben hangsúlyozzák, a koronaválságból kilábalást segíti az Európai Unióban is példaértékű - a bruttó hazai termék 20 százalékát elérő - Gazdaságvédelmi akcióterv is, amelynek célja, hogy a magyar gazdaság mielőbb visszatérjen a válság előtti pályára, és a jövő évben újra 5 százalék körüli növekedést érjen el.



Többek között az időben meghozott gazdaságvédelmi intézkedéseknek is köszönhető, hogy a Magyarországon tapasztalt visszaesés mértéke kisebb az Európai Unió átlagánál: az Eurostat gyorsbecslése alapján a második negyedévben a tagállamok gazdaságai átlagosan 14,4 százalékkal csökkentek. Ezáltal a magyar gazdaság az unió átlagánál ellenállóbbnak bizonyult a válsággal szemben - írja a PM közleményében.