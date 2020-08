OMSZ

Ikreket segítettek világra a mentők Borsodban

Pillanatok alatt komplett sokktalanítóvá alakították a hálószobát, ahol perceken belül teljes biztonságban segíthették világra mindkét egészséges újszülöttet. 2020.08.11 20:14 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Országos Mentőszolgálat szakemberei több mint 500 gyermeket segítenek világra évente, de az ikerszülés igazi "fehér hollónak" számít a szakmában - írja Facebook-oldalán az OMSZ. Az életmentők ugyan gyakran szimulálnak ilyen helyzeteket, de most élesben is kiválóra vizsgáztak a borsodi bajtársak.



Tegnap délután ugyanis egy segélykérés érkezett a Miskolci Mentésirányításra, mely szerint egy 35 hetes, ikrekkel várandós kismamánál 1 perces fájások jelentkeztek. A rutinos mentésirányító azonnal több egységet is riasztott, miközben tanácsokkal látta el a vajúdó asszonyt és környezetét.



Az esetkocsi, a gyermekorvosi kocsi és a kiemelt mentőegység percek alatt helyszínre ért, őket pedig a landoló mentőhelikopter követte.



A hetedik szüléséhez készülő édesanyának éppen akkor folyt el a magzatvize amikor a mentősök beléptek az ajtón, így helyesen úgy döntöttek, a lakásban fogják levezetni a szülést. Pillanatok alatt komplett sokktalanítóvá alakították a hálószobát, ahol perceken belül teljes biztonságban segíthették világra mindkét egészséges újszülöttet. A magas színvonalú ellátása után, a mentők végül stabil állapotban szállíthatták kórházba az újszülötteket és az édesanyát.