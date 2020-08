Koronavírus-járvány

Összefüggés lehet a parlagfűszezon és a koronavírusos esetek számának növekedése között

Összefüggés lehet a koronavírusos esetek számának növekedése és a parlagfűszezon között, ezt mondta a híradónak nyilatkozó allergológus. Ennek oka az, hogy a gyulladt nyálkahártyán könnyebben megtelepszenek a vírusok, így a koronavírus is. Az orvos szerint a jó minőségű maszk a pollenek ellen is védelmet nyújt, ezért érdemes azt a parlagfűszezonban a szabadban is viselni.