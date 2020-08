Koronavírus-járvány

Egyre nagyobb a 40 év alatti fertőzöttek aránya Magyarországon

A Semmelweis Egyetem szerint a koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált magyarok egyre nagyobb százaléka kerül ki a 40 év alatti korosztályból: júliusban az érintettek 44 százaléka tartozott ide, míg április-májusban csak 15-20 százaléka.



Ezzel együtt rekordalacsony szintre csökkent a leginkább veszélyeztetett 60 év felettiek aránya a fertőzötteken belül (júliusban 17 százalék, áprilisban 59).



A magyar kutatók úgy vélik, azért terjed most inkább a fiatalabbak körében a vírus, mert közülük sokan jártak külföldön, vagy találkoztak olyan rokonukkal, barátjukkal, kollégájukkal, aki külföldi utazásból tért vissza.



A Semmelweis Egyetem nem javasolja a külföldi utazást, de aki mégis kénytelen kimenni, annak azt tanácsolják, kövesse az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjában gyűjtött, feldolgozott és teljesen nyilvános adatokat, mert még a zöld jelzéssel bíró országokon belül is nagy régiónkénti eltérések lehetnek.



„Ne felejtsük el, hogy a maszk használata zárt térben vagy nagyobb tömegben, és a rendszeres kézmosás továbbra is a legfontosabb óvintézkedések a vírus terjedésének megelőzésében” - hívták fel a figyelmet.

Forrás: semmelweis.hu