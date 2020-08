Koronavírus-járvány

COVID-19-ben halt meg az a csömöri férfi, aki azt terjesztette, hogy a koronavírus kamu

Belehalt a koronavírus okozta COVID-19 megbetegedésbe az a csömöri férfi, aki korábban arról írt a Facebookon, hogy ez a járvány egy kamu és nem létezik. Ennek nem egyszer, hangot is adott, főként a közösségi oldalakon. Végül a csömöri szerelő július 25-én posztolt utoljára:



„Én voltam az egyik szószólója annak, hogy a coviddal kapcsolatos hírek kamu! Hát nem az! Elkaptam! Borzasztó érzés! Vigyázzatok magatokra, tartsátok be szabályokat, higgyétek el nekem, hogy nagyon megéri! A nálam lévő munkákkal kapcsolatban annyit, hogy a fiam, amit tud megcsinál, a többit vagy visszaküldi vagy pedig gyertek érte!”



Alig két héttel később Károly Facebook-oldalára már csak a családja tudott posztolni, ugyanis a férfi meghalt:



“Mélyen megrendülve tudatjuk veletek a hírt, hogy Károly ma délelőtt elhagyta a földi világot. Legyengült teste, nem volt képes tovább harcolni a betegséggel. Fájdalommal búcsúzunk tőle. Emléke szívünkben örökké él.”



A kormányzati koronavírus tájékoztató oldalon azt írták, hogy egy 65 éves férfi hunyt el, aki a koronavírus-fertőzés mellett a tüdőt érintő COPD megbetegedésben is szenvedett. Erről a ma.hu is beszámolt.



Ennek ellenére akadt jópár olyan ismerőse, aki szerint a járvány, a betegség nem létezik, és a férfi halálának okában és körülményeiben is kételkedtek.