Karácsony Gergely nyilvánosságra hozta az idősotthonok vezetőinek adott utasításokat

Nyilvánosságra hozta a főpolgármester az idősotthonok vezetőinek adott utasításokat hétfőn. A kilencpontos dokumentumot a koronavírus-járvány eddigi tapasztalatai alapján és a második hullámra való felkészülés jegyében állították össze, és egy hónapja küldték el a fővárosi fenntartású idősotthonok vezetőinek.



Karácsony Gergely a Facebook-oldalán azt írta: szakértői csapat elemezte az első hullám tapasztalatait, felmérte a fővárosi fenntartású idősotthonok igényeit, az intézményvezetők véleményét. Tartalékot képeztek a védekezéshez szükséges eszközökből és a saját forrásból beszerzett tesztekből is.



A fenntartói utasításban az áll, hogy az intézmények vezetői fordítsanak fokozott figyelmet a jogszabályban előírt és a fenntartó által biztosított személyi és tárgyi feltételek meglétére, a jogszabályban előírt szakdolgozói álláshelyek betöltöttségére.



A dokumentum szerint az intézmények látogatással és kijárással kapcsolatos szigorú protokolljainak fenntartása továbbra is indokolt. Van lehetőség az országos tisztifőorvosi határozatoktól, utasításoktól, eljárásrendektől szigorúbb szabályok alkalmazására, de a protokollokon további enyhítésre a központi kormányzati enyhítő döntések esetén is csak külön előzetes fenntartói jóváhagyással van lehetőség.



Az utasítás szerint fenn kell tartani a készültséget a betegség tüneteit mutató emberek azonnali izolációjára, írásban kell rögzíteni az elkülönítés gyakorlati megvalósítását, az intézményben rendelkezésére álló személyi és tárgyi feltételek figyelembevételével. Ha az intézményi ellátottaknál és dolgozóknál fertőzésre utaló jeleket tapasztalnak, az eljárási protokoll betartásával haladéktalanul jelentsék az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervnek és a fenntartónak - utasította a főpolgármester az intézményvezetőket, közölve azt is: jelzés esetén azonnali hatállyal intézkedik a lezárásról és a látogatási tilalomról, valamint PCR-tesztek elvégzéséről.



Egy további pont szerint az intézményvezetőknek fel kell mérni, hogy milyen ellátotti és dolgozói létszám mellett képesek teljesíteni az izolációs követelményeket. Az intézményi megüresedő férőhelyek betöltésénél pedig fokozott biztonsággal járjanak el.



Karácsony Gergely kérte az idősotthonok vezetőit, hogy ha a tapasztalatok alapján az intézményben indokolt újabb izolációs helyek létrehozása, akkor annak felmérését, kialakítását kezdjék meg, és a megvalósítást követően azonnal tájékoztassák a fenntartót.

A főpolgármester felhívta a intézményvezetők figyelmét, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ határozata értelmében fekvőbeteg-gyógyintézetből és kórházból csak negatív teszteredménnyel adhatnak ki pácienst. Továbbá csak akkor vehetnek fel új ellátottat, ha rendelkezésre áll a négy napnál nem régebbi PCR-vizsgálat negatív eredménye. Ha az adott kórház a tesztelést nem végzi el, és a lakó felvétele, illetve visszavétele nem elkerülhető, a fogadó intézmény köteles izolálni a visszatérő ellátottat és kérni a fenntartótól a tesztelését.



A főpolgármester javaslatokat is kért az intézményvezetőktől az idősotthonok engedélyezett férőhelyszámainak esetleges módosítására.



A dokumentum szerint az idősotthonoknak valamennyi védőfelszerelésből, eszközből legalább két hétre elegendő készlettel kell rendelkezniük.



A főpolgármester utasította az intézményvezetőket, ha bármilyen, az intézményre vonatkozó hatósági intézkedés, jelzés tudomásukra jut, azonnal jelezzék a fenntartónak.



Karácsony Gergely hétfői Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy az utasításban foglaltak teljesítése folyamatos, miként a teljesítés ellenőrzése is, a Városháza és az idősotthonok szakmai stábjai közötti kapcsolat rendszeres.



"Ennek az utasításnak a végrehajtása nem old meg minden problémát - a szociális szféra évtizedes munkaerőhiánya például átfogó kormányzati intézkedést igényelne - , de segíti a felkészülést, hiszen ez a felelősségünk" - fogalmazott a főpolgármester.