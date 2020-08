Koronavírus-járvány

Orbán: köhögve és lázasan senki ne menjen emberek közé!

A pápai és mezőkövesdi tömeges fertőzések is úgy történtek, hogy köhögő és lázas emberek olyan helyre mentek, ahol sokan voltak. 2020.08.07 11:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A miniszterelnök a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében azt kérte, hogy betegen - köhögve, vagy lázasan - senki ne menjen emberek közé.



A kormányfő pénteken, a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt mondta, hogy önkéntes részvétel nélkül semmilyen védekezés nem lehet sikeres.



Egy ország védekezésének minőségét alapvetően nem a kormány tevékenysége, hanem az ország intelligenciaszintje határozza meg - tette hozzá.



Kiemelte, a pápai és mezőkövesdi tömeges fertőzések is úgy történtek, hogy köhögő és lázas emberek olyan helyre mentek, ahol sokan voltak.



Orbán Viktor aláhúzta: az operatív törzs folyamatosan dolgozik, emellett lassan látható lesz az a tudományos-fantasztikus filmekre emlékeztető szerelést viselő speciális egység is, amely a gócpontok kialakulásakor végez majd elkülönítést.



A kormányfő kiemelten fontosnak nevezte a nemzeti konzultációt, mert annak segítségével olyan intézkedéseket hozhatnak, amelyeket az emberek is pártolnak. Elmondta, eddig több mint 1,4 millióan küldték vissza a kérdőíveket.



Ez nagyon magas szám a nyári szabadságolásokra is tekintettel, ami miatt a kormány augusztus 31-éig meghosszabbította a konzultáció határidejét - tette hozzá.



A miniszterelnök mindenkit arra kért, hogy felelősséggel éljen a szabadságával. Azt mondta, a kormány jó példát mutatott, amikor lemondta az augusztus 20-ai tűzijátékot, amelynek megtartására jogilag ugyan lett volna lehetőség, de az mégis vállalhatatlan kockázatot jelentett volna.



Orbán Viktor azt kérte, hogy a külföldre tartók inkább csak a szomszédos országokba menjenek, amelyek közül Szlovákia, Ausztria, Szlovénia és Horvátország számít biztonságosnak.



A kormányfő szerint nem vált az emberi civilizáció dicsőségére az a verseny, amely tavasszal különböző ázsiai reptereken folyt az egészségügyi eszközökért, ezért abban bízik, hogy a világ rendezettebben fordul rá a járvány feltételezett második hullámára.



Magyarországon meglesznek az egészségügy átalakításának, kiigazításának azon lépései, amelyek nagyobb esélyt nyújtanak a tökéleteshez közelítő védekezésre - tette hozzá, majd aláhúzta, arra kérte az egészségügyért felelős minisztert, hogy készítsen nagyon pontos szakvéleményt az elsőként megjelenő vakcináról.



Orbán Viktor emlékeztetett: Magyarország már leadta 5 millió adagos rendelését az Európai Uniónál.

A miniszterelnök közölte: minden reggelt a járvánnyal kapcsolatos számok tanulmányozásával kezd, aminek során elsőként az elhunytak számát, majd a fertőzések alakulását, esetleges gócpontok kialakulását vizsgálja, harmadikként pedig a munkanélküliségi adatok alakulását nézi meg, ahol a ténylegesen dolgozók számára figyel.



Kiemelte, ma többen dolgoznak, mint januárban, és mintegy 30-35 ezres hiány van a járvány előtti időszakhoz képest.



Ez azt mutatja, hogy a kormány jól halad, mivel ez a szám messze 100 ezer felett is volt - fűzte hozzá. A miniszterelnök szerint - "ha az ég nem szakad le és nem ér össze a földdel" - jó esély van arra, hogy ez a különbség ősszel eltűnik, és annyian dolgoznak majd, mint a vírus megjelenése előtt. Megjegyezte, nem kíván megelégedni a vírus előtti foglalkoztatottsági szinttel, hanem azon is túl szeretne lépni.



Orbán Viktor szerint 2010-ben azzal tudták megnyerni a választást, hogy egymillió új munkahely létrehozását vállalta, 8-9 év alatt pedig létre is hoztak több mint 800 ezer munkahelyet, amit világrekordnak tart.



Magyarország erre büszke lehet, és arra is, hogy egyre többen hiszik el, érdemes dolgozni, a megélhetést munkára és nem segélyekre kell alapozni - fejtette ki, majd hozzátette, "azért mentünk tönkre a baloldali kormányok alatt, mert ők bátorították, elősegítették" a segélyre alapozó felfogást.



Aláhúzta, minden Magyarország területére illegálisan belépni akaró, az ellenőrzést elkerülő bevándorló biológiai, egészségügyi fenyegetést jelent Magyarország számára, amit bármi áron meg kell akadályozni.



A migrációs és a koronavírus-járvány összekötésével nem szabad olyan képet teremteni, hogy minden migráns egy biológiai bomba, de néhányan valóban azok, és a baj az, hogy nem tudják, kik ők - mondta.

Ezért minden illegálisan belépőre potenciális fertőzőként kell tekinteni - jelentette ki.



Hangsúlyozta, ez egy túl szigorú kijelentés az "emberi jogi harcosoknak", akiket ő "libernyákoknak" hív, de szerinte a magyaroknak az önvédelem logikájával kell gondolkodniuk.



Orbán Viktor elmondta, azt kérte a belügyminisztertől, hogy a rendőrök és a katonák, ahogy eddig is, férfiasan lépjenek fel, és állítsanak meg minden illegális határátlépést, mert az már közegészségügyi kockázatot is jelent.



Kiemelte, a kormány a nemzeti kultúra részének tartja a magyar könnyűzenét, ezért fontos az abban dolgozók megmentése.



Ez egy hangyaboly, ha a kabinet rossz helyen nyúl bele, akkor a rengeteg támogatás ellenére mindenki elégedetlen lesz - mondta a miniszterelnök, aki ezért azt kérte, úgy segítsék az ágazatot, hogy azok az emberek döntsenek a támogatásokról, "akik az ő világukból jönnek".



Elmondta, a kormánynak nem jár szabadság, de a munka minőségének fenntartása érdekében minden tagjának, neki is pihennie kell néhány napot.



A kormányfő közölte: legutóbb született unokáját Jánosnak hívják.



"Most még Kukorica Jancsi, de reméljük, hogy János vitéz lesz belőle" - tette hozzá.



Megjegyezte, nem érti, hogy a magyarok miért "zsonganak be" a fiúgyermek születésekor. Hangsúlyozta, soha nem tett különbséget gyermekei között a nemük miatt, ezért úgy nevelte minden lányát, hogy a saját lábukon meg tudjanak állni, versenyképesek legyenek a férfiakkal.



"Szép dolog, ha az embernek van férje, meg van mellette férfi, de azokra nem lehet mindig számítani" - mondta.