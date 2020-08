Világvége

A tatai Öreg-tó partjára tervezett szállodaberuházás súlyosan károsítja a madár-élővilágot

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület álláspontja szerint a beruházás megvalósítása és üzemeltetése aránytalan mértékű zavarást jelent az Öreg-tó különleges madárvilágára - kiemelten az átvonuló vadlúdtömegekre és egyéb vízimadár-fajokra. 2020.08.07

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) korábban kiadott állásfoglalását megerősítve, továbbra is ellenzi a tatai Öreg-tó partján megvalósítani tervezett szálloda beruházást. Ezekről részletesen itt olvashat >>>



Az Öreg-tó legfontosabb természeti értékét és egyben egyedülálló látványosságát az ősszel és télen a tavon pihenő, illetve éjszakázó, átvonuló vízimadártömegek, azon belül leginkább a vadludak jelentik. A történelmi városrész és a természet ilyen különleges találkozása világszinten is egyedülálló, számos nemzetközi és hazai természetvédelmi címmel is elismert érték.



Az Avalon Center Kft. a tatai Öreg-tó partján elhelyezkedő, magántulajdonban lévő telken, a hajdani Esterházy lóistálló, a volt kastélypark sétáló területe, valamint a mellette lévő füves terület hasznosításával 120 szobás, öt csillagos luxusszálloda és a kapcsolódó infrastruktúra megépítése és üzemeltetése veszélybe sodorhatja Tata nemzetközi szinten is elismert természeti értékeit, ezzel alááshatja a város egyedülálló vonzerejét is. A beruházás megvalósítása ellentétes a terület természetvédelmi célkitűzéseivel, emiatt a természetvédelmi címek és elismerések elvesztésével is fenyeget, továbbá a terület Natura 2000 státuszából fakadóan akár nemzetközi szabályozást is sérthet.



A tervezett beruházással kapcsolatban a természetvédelmi aggályok csupán a problémák egyik csoportját adják. Több szakember is felhívta a figyelmet egyebek között az Esterházy-kastély és a körülötte fekvő tájkert hasonló súlyú örökségvédelmi szempontjaira, a történelmi együttes különlegességére és sérülékenységére.



Az MME megítélése szerint a tervezett beruházás egy önmagán túlmutató, rendkívül negatív üzenetet is hordoz. Egy ilyen különleges adottságú, a helyi és a nemzetközi közösség által is ismert és elismert természeti értékekkel rendelkező területen, kifejezetten magánérdekből, kizárólag gazdasági szempontok mentén megvalósuló beruházás rendkívül erős precedenst teremthet. Ha az Öreg-tó partján lényegében akadály nélkül kivitelezhető egy ilyen terv, az zöld utat jelenthet hasonló elképzeléseknek, zárójelbe téve természeti és épített örökségünk megóvásának nemzeti célkitűzéseit, felülírva a jövő generációk érdekeit, rombolva a helyi közösséget és hazánk nemzetközi megítélését.