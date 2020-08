Közlekedés

Szombattól pótlóbusz jár az 1-es villamos helyett a Hungária és a Könyves Kálmán körúton

Villamospálya-felújítás miatt szombattól három hétig pótlóbusz jár az 1-es villamos helyett a Hungária körút és a Könyves Kálmán körút egy-egy szakaszán - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-t.



Azt írták: augusztus 8. és 21. között az 1-es villamos két szakaszra osztva, a Bécsi út/Vörösvári út felől a Puskás Ferenc Stadionig, Kelenföld vasútállomás felől pedig csak a Közvágóhídig közlekedik.



A kimaradó szakaszon, a Közvágóhíd és a Puskás Ferenc Stadion között az 1-es jelzésű pótlóbusz viszi az utasokat.



A két végállomás között a pótlójárat a Hungária körúton és a Könyves Kálmán körúton halad és a 901-es éjszakai busz megállóiban áll meg.



A 153-as busz meghosszabbított útvonalon, a Gazdagréti tér és a Népliget között közlekedik, így az Infoparkból közvetlenül el lehet jutni a népligeti csomóponthoz.



Augusztus 22. és 28. között az 1-es villamos továbbra is két szakaszra osztva, de ekkor már a Bécsi út/Vörösvári út-Puskás Ferenc Stadion, valamint a Kelenföld vasútállomás-Népliget szakaszon közlekedik.



A kimaradó szakaszon, a Népliget és a Puskás Ferenc Stadion között az 1-es jelzésű pótlóbusszal lehet utazni.



A pótlóbusz útvonala és megállóhelyei térképes felületen is nyomon követhetők a BKK futár alkalmazásban, a futar.bkk.hu/route/BKK_VP01 oldalon.



A közlemény szerint a villamospótlás ideje alatt érdemes alternatív útvonalat választani. Annak, aki Kelenföld és Újpest, illetve az Árpád híd pesti hídfőjének térsége között utazik, érdemes megfontolnia az M4-es és - Kálvin téri átszállással - az M3-as metró igénybevételét.



Annak, aki Kelenföld és a Puskás Ferenc Stadion környéke vagy Zugló között utazik, érdemes az M4-es és - Keleti pályaudvari átszállással - az M2-es metrót választania.



Újpest és Dél-Pest között utazva az 1-es villamos helyett érdemes az M3-as metróval közlekedni - írták.



Hozzátették: a felújítás a gépkocsival közlekedőket is érinti. A villamospótló autóbuszok haladását a Könyves Kálmán körúton, illetve a Hungária körúton észak felé a Népligettől a Szörény utcáig, valamint dél felé a Szörény utcától a Mester utcáig autóbusz forgalmi sáv segíti, ezért az autóval közlekedőknek kevesebb hely marad.



A Közvágóhíd csomópontban a pótlóbuszok felszállóhelyét a Soroksári úton, a vasúti híd alatt jelölték ki. Aki Csepel vagy Soroksár irányából érkezve itt hajt fel a Rákóczi hídra, az új forgalmi rend szerint a várakozó villamospótló autóbuszok kikerülésével kanyarodhat be a Máriássy utcába és a híd felé.