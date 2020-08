Koronavírus-járvány

Rétvári: a napokban megérkezett a pedagógusok megemelt bére

Július 1-től 10 százalékkal emelkedett a pedagógusok bére, az iskolaigazgatók és helyetteseik pedig vezetői pótlékemelésben részesültek. A megemelt bérek augusztus első napjaiban megérkeztek a pedagógusok bankszámláira - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, a KDNP alelnöke csütörtökön az MTI-vel.



Rétvári Bence közleményében azt írta: a kormány a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségek ellenére is bevezette idén júliustól a pedagógus-béremelést. A korábbi évek 50 százalékos emelése után újabb 10 százalékos emelés történt.



A politikus hozzátette: míg a baloldal az előző válság idején elvett egyhavi bért a tanároktól és 15 ezer pedagógust elbocsátott, a Fidesz-KDNP bért emel a válság alatt.



Kitért arra is, hogy egy főiskolai végzettségű, 20 éve tanító, pedagógus II. besorolású tanár 2010-ben kevesebb mint 150 ezer forintot keresett, júliust megelőzően 301 ezer forint volt a fizetése, augusztustól 331 ezer forintot vihet haza.



Egy szintén pedagógus II. besorolású, 20 éve tanító, egyetemi végzettségű tanár bére 2010-ben 172 ezer forint volt, a múlt hónapban 334 ezer forintot vihetett haza, augusztustól viszont már 368 ezer forint érkezik a bankszámlájára.



Rétvári Bence emlékeztetett: július 1-től hatezer iskolaigazgatónak is növekedett - átlagosan a bérük egyharmadával - a fizetése. Az igazgatóhelyettesek, tagintézmény-vezetők bére is emelkedett feleakkora összeggel, ez további 9 ezer embert érint.



Így tehát az az egyetemi végzettségű iskolaigazgató, aki 25 éves gyakorlattal rendelkezik és egy 1000-nél több diákot oktató iskolát vezet, akár 715 ezer forintot is kereshet.



Hozzátette: "ezenkívül a minőségi munkavégzés támogatása céljából lehetőség nyílik az intézmény vezetője által nyújtott munkateljesítmény alapján külön ösztönzési keresetkiegészítés megítélésére is". Ennek mértéke havonta legfeljebb bruttó 101 500 forint lehet.



Rétvári Bence úgy fogalmazott: "számunkra a pedagógusok szakmai és anyagi megbecsülése egyaránt kiemelten fontos", ezért a béremelések jövő évi fedezeteként a 2021. évi költségvetés csaknem 90 milliárd forinttal többet fordít oktatási tevékenységre, mint az idei.



A világban tapasztalható gazdasági visszaesés ellenére az oktatás stratégiai ágazat, a jövő záloga, ezért a Fidesz-KDNP növeli az oktatási forrásokat és béreket - írta a politikus.