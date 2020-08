Koronavírus-járvány

A fiatalok 36 százalékának csökkentek a kiadásai a járványhelyzetben egy felmérés szerint

A 19-25 éveseknél átlagosan 39 ezer forinttal, a 26-29 évesek körében pedig átlagosan 49 ezer forinttal estek vissza a kiadások. 2020.08.05 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A járványhelyzetben eltérően alakultak a fiatalok költései: a megkérdezettek 18 százaléka szerint kiadásaik emelkedtek, 36 százalékuk csökkenést tapasztalt - derül ki a K&H ifjúsági indexből, amelyet kedden juttattak el az MTI-nek.



A 300 ember megkérdezésén alapuló reprezentatív felmérésben a 19-29 éves korosztály költéseit vizsgálták a koronavírus-járvány magyarországi megjelenése utáni időszakban.



A közlemény szerint a 19-25 éveseknél átlagosan 39 ezer forinttal, a 26-29 évesek körében pedig átlagosan 49 ezer forinttal estek vissza a kiadások.



A fiatalok költései területi alapon is eltérést mutattak: a kiadások emelkedését a nyugati országrészben élők 7 százaléka, a keleti régiókban lakó fiatalok 20 százaléka, a fővárosban és környékén lakóknak pedig 25 százaléka jelezte.



Hozzátették, a nők 25 százaléka, a férfiaknak viszont csak 12 százaléka számolt be arról, hogy a vizsgált időszakban többet költött.



A K&H ifjúsági indexéből az is kiderült, hogy a megkérdezett fiatalok 30 százalékának élelmiszerekre szánt költései, 27 százalékának egészségügyi kiadásai, 17 százalékának pedig a lakhatással összefüggő költései emelkedtek meg.



A K&H pozitívumként értékelte, hogy a fiatalok 13 százaléka a járványhelyzetben sem feledkezett meg a megtakarításairól, hiszen növelni tudta a félretett pénzt. Ugyanakkor megjegyezték, a válaszadók 33 százaléka jelezte, kevesebbet takarított meg a korábbinál.



A felmérés szerint a fiatalok elsősorban szórakozásra, ruházati és műszaki cikkekre és utazásra szánt költségeikből vettek vissza, hiszen a kijárási korlátozások idején ez volt a legkézenfekvőbb.