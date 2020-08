Koronavírus

Kormányhivatal: az idősek szakápolása is súlyosan hiányos a Pesti úti idősotthonban

A Pesti úti idősotthonban eddig 55 idős ember halt meg, 313 gondozott és 26 dolgozó fertőződött meg. 2020.08.03 15:29 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A lakók nem megfelelő gondozása is nagyban hozzájárulhatott a Pesti úti idősotthonban kialakult tömeges halálesetekhez és koronavírus-fertőzéshez - állapította meg Budapest Főváros Kormányhivatala az intézményben tartott rendkívüli ellenőrzésen.



A fővárosi kormányhivatal az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében felidézte: a Pesti úti idősotthonban eddig 55 idős ember halt meg, 313 gondozott és 26 dolgozó fertőződött meg.



Kiemelték: "az idős gondozottak védelme és megfelelő egészségügyi ellátása érdekében a folyamatos orvosi felügyelet mellett fontos a megfelelő létszámban és képzettséggel biztosított szakápolás is".



Az ellenőrzésen megállapították, hogy a törvényben előírt és a gondozottak megfelelő ellátásához szükséges ápolói-gondozói létszám "súlyosan hiányos", az elvárt 109 helyett csak 60 ápoló-gondozó dolgozik a félezres létszámú intézményben.



A kormányhivatal ezért határozatban kötelezte a fenntartó Fővárosi Önkormányzatot, hogy 90 napon belül gondoskodjon az ellátottak életét, testi épségét, egészségét súlyosan veszélyeztető ápolói-gondozói létszámhiány megszüntetéséről, valamint a megfelelő ellátás hiánya miatt - ellenkező döntésig - új ellátott nem vehető fel az intézménybe - írták.



Emellett kötelezték az intézmény vezetőjét, hogy a törvényeknek megfelelően gondoskodjon a dolgozók nyilvántartásáról és az ápolási folyamatokat teljes körűen dokumentálja.



Az ellenőrzéseken szerzett tapasztalatokat és a hiányosságokat a fenntartó Fővárosi Önkormányzattal is megosztották. Az erről szóló hivatalos feljegyzést az országos tisztifőorvoshoz is eljuttatták. Megállapításaikat a Karácsony Gergely vezette Fővárosi Önkormányzatnak is lehetősége volt hivatalosan véleményezni - ismertette a fővárosi kormányhivatal.