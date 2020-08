Gyász

Öngyilkos lett Bács-Kiskun megye volt főügyésze, aki a Simonka-ügyön és a Boldog-ügyön is dolgozott

Vasárnap hajnalban öngyilkos lett Bács-Kiskun megye volt főügyésze, Nánási László - írta a Hírklikk. Hatvan éves volt. A szomorú hírt a pestisracok.hu-nak is megerősítették.



Mint ismeretes, dr. Nánási Lászlót, Bács-Kiskun megye főügyészét, valamint dr. Dókáné, dr. Pályi Krisztina főügyész-helyettest Polt Péter 2019. november 15-én, azonnali hatállyal felmentette a beosztásából. Az ügyészség nem indokolta a döntést - de ezt nem is kell megtennie.



Sajtóhírek szerint az egyik legnagyobb hazai húsipari cég, a kiskunfélegyházi székhelyű Hungary Meat Kft. olasz tulajdonosának, Piero Pininek a büntetőügye sodorta el a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség vezetőit.



Hadházy Ákos a Facebookon azt írta: "Tudni kell, hogy a Simonka-ügy és a Boldog-ügy felderítésének jelentős része is Kecskeméthez volt köthető."



Egyébként másfél éve a Fenyő-gyilkosságban nyomozó dandártábornok is öngyilkos lett.

Bogdán László pedig majdnem 3 hete

Esetében is sok kérdés merült fel...