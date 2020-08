Koronavírus-járvány

Gulyás: stagnál Magyarországon a fertőzöttek száma

A néhány hete bevezetett intézkedések, mint például a határon belépők szigorúbb ellenőrzése vagy a külföldi országok kategóriákba sorolása, helyesek és beváltak.

A koronavírussal fertőzöttek száma 500-600 fő körül stagnál Magyarországon - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.



A tárcavezető elmondta, a néhány hete bevezetett intézkedések, mint például a határon belépők szigorúbb ellenőrzése vagy a külföldi országok kategóriákba sorolása, helyesek és beváltak.



Emlékeztetett, hogy a kormány heti rendszerességgel dönt - az Operatív Törzs javaslata alapján - az esetleges módosításokról, így a külföldi országok besorolásának megváltoztatásáról is.



"De most úgy láttuk, hogy ha nem hozza be senki külföldről a vírust, akkor Magyarországon a jelenlegi szabályok fenntartása mellett - amelyek beváltak - a fertőzésszám megmaradhat az európai összehasonlításban is alacsonynak mondható szinten" - fogalmazott Gulyás Gergely.



Elmondta azt is, 5,3 milliárd forintot különített el a kormány, hogy segítse a zeneiparban dolgozókat, akiket nehezen érint a fesztiválszezon elmaradása. Hozzátette, a kormány megérti ezeknek az embereknek a csalódottságát, de most a biztonság és az emberi élet védelme a legfontosabb.

A támogatás pontos részleteit hamarosan nyilvánosságra hozza a Magyar Turisztikai Ügynökség - tájékoztatott a miniszter.



A foglalkoztatási adatokról szólva közölte, úgy tűnik, hogy a magyar gazdaság kellően erős ahhoz, hogy a kormány állja azt az ígéretét, ahány munkahelyet megszüntet a vírus, annyit teremtenek újra. Hozzátette, a tavaly júniusi adatokkal összehasonlítva most 38 ezerrel dolgoznak kevesebben, de még így is több embernek van munkája, mint amennyinek idén januárban volt.



"Tehát nagyon reméljük, hogy még nyáron a foglalkoztatottság szintje visszaállhat az egy évvel ezelőtti foglalkoztatottsági szintre" - fogalmazott Gulyás Gergely, hozzátéve: a tavalyi szint egyébként rekordnak számított, hiszen akkor 4,5 millióan dolgoztak Magyarországon.



A miniszter az Index.hu hírportál ügyéről szólva elmondta, a főszerkesztő eltávolításába és az újságírók felmondásába a kormánynak nincs lehetősége beleszólni. "Vádként fogalmazódik meg a kormánnyal szemben, hogy ilyen megtörténhet, de miért ne történhetne meg? Tehát, ha van egy szerkesztőségen belül egy vita, abba - magántulajdonosok esetén - a kormány semmilyen módon beleszólni nem tud. Akkor sérülne a sajtószabadság, ha ebbe a kormány beleszólna" - emelte ki.