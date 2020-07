Koronavírus-járvány

Tisztifőorvos: szombattól a Magyarországra érkező fizeti a PCR-tesztet

Szombattól a sárga vagy piros besorolású országból Magyarországra érkezőknek kell fizetniük a kéthetes kötelező házi karantént kiváltó PCR-teszteket - emlékeztetett az országos tisztifőorvos pénteken az M1 aktuális csatorna műsorában.



Müller Cecília elmondta: a sárga vagy piros besorolású országból Magyarországra érkezőknek továbbra is kötelező 14 napra házi karanténba kell vonulniuk, amit kiválthatnak két negatív PCR-teszttel.



Az országba lépők a határon egészségügyi vizsgálaton esnek át, kapnak egy értesítést a kötelező karantén elrendeléséről, valamint egy piros cédulát, amit kötelesek elhelyezni a lakásuk ajtaján.



Aki mentesüni szeretne a karantén alól, annak az országba lépést követően kérelmet kell benyújtania a területileg illetékes járási hivatalhoz, illetve Budapesten a kerületi hivatalhoz, melynek díja háromezer forint. A kérelmező ezután kap egy rendelkezést, amelynek birtokában a tesztelés idejére elhagyhatja a karantént és felkeresheti az általa választott mintavételi helyet.



Hozzátette: a mintavételi helyek listája megtalálható a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján. A vizsgálatok költségét az egészségügyi szolgáltatók határozzák meg, ezekről érdemes előzetesen tájékozódni.



A tisztifőorvos ismertette: a mintavételi helyek felkereséséhez tömegközlekedési eszközt nem lehet igénybe venni, és előzetesen egyeztetett időpontban, maszkban kell érkezni.



A teszt eredményét e-mailen vagy - az ügyfélkapuval rendelkezőknek - az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren keresztül küldik el a laboratóriumok, az eredményről a kérelmezőnek kell tájékoztatni a hatóságot (a területileg illetékes kormányhivatal kerületi vagy a járási hivatal népegészségügyi osztályát).



A sárga besorolású országból érkezők az első negatív PCR-teszt után elhagyhatják a karantént, de kötelező elvégezniük a második tesztet is. A piros besorolású országból érkezők a második teszt eredményéig kötelesek karanténban maradni - mondta Müller Cecília.



Kitért arra is: a karantén, illetve a tesztelés kötelezettsége alól mentesül az, aki a határon bemutat két, a Magyarországra lépést megelőző 5 napon belül, de 48 óra különbséggel elvégzett, negatív PCR-tesztet vagy egy igazolást arról, hogy az elmúlt fél évben átesett a koronavírus okozta betegségen.



Hozzátette: piros besorolású országból külföldi állampolgár nem léphet be Magyarországra, a sárga besorolású országokból belépő nem magyar állampolgárokra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a magyarokra.