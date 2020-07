Természetvelem

Szeptemberben rendezik meg a Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivált

Az idei év újdonsága, hogy a Magyar Nemzeti Parkok Hetének nyitórendezvénye is csatlakozott a fesztiválhoz, amely így az összes művészeti ágat lefedve hívja fel a látogatók figyelmét a természetvédelem fontosságára.

Új néven, Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztiválként rendezik meg az eddigi gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivált, amelyhez az évek alatt egyre több kísérőrendezvény kapcsolódott - közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.



Mint írják, az új néven a rendezvényt szeptember 11. és 13. között rendezik meg. Az új elnevezéssel érzékeltetik a széles programkínálatot.



A közlemény szerint az immár 6. alkalommal megrendezendő Nemzetközi Természetfilm Fesztivál - amelyre az idén csaknem 2200 nevezés érkezett a világ 114 országából - marad a zászlóshajója a Gödöllői Királyi Kastélyban tartandó rendezvénynek, de az ingyenes filmvetítések mellett az idén is találkozhatnak a látogatók a Trash Art Magyarország szobraival, zöld szakmai és civil szervezetekkel, valamint fotókiállításokat tekinthetnek meg.



Az idei év újdonsága, hogy a Magyar Nemzeti Parkok Hetének nyitórendezvénye is csatlakozott a fesztiválhoz, amely így az összes művészeti ágat lefedve hívja fel a látogatók figyelmét a természetvédelem fontosságára.



A rendezvények helyszíne, a Gödöllői Királyi Kastély, és a fókusz változatlan: a természet értékeinek megőrzése és az ember felelőssége. Erre hoz számtalan példát tíz hazai nemzeti park igazgatóság. A Magyar Nemzeti Parkok Hetének nyitórendezvénye keretében a nemzeti park igazgatóságok ökoturisztikai bemutatóhelyeit, attrakcióit, programkínálatát és szolgáltatásait ismerhetik meg az érdeklődők. A folytatásban, szeptember 14. és 20. között gazdag programkínálat, kalandtúrák, családi programok várják a feltöltődni vágyókat.



A fesztivál kiemelt célja, hogy a természettel kapcsolatos filmalkotásokon keresztül hívja fel a társadalom figyelmét a világ, és ezen belül Európa és a Kárpát-medence természeti értékeire, szépségeire, környezetünk védelmére, valamint a biodiverzitás fenntartásának fontosságára.



Az idén is két filmszemle - a Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Filmszemle és a Kárpát-medence Értékei Filmszemle - szekcióira nevezhettek a hazai és külföldi alkotók. A díjátadó gálát szeptember 12-én, a Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában tartják. A fesztivál időtartama alatt a legjobbnak ítélt alkotásokat - csaknem 150 filmet - ingyenesen nézhetnek meg a látogatók a járványhelyzetre tekintettel, a biztonságos távolság betartásának érdekében 6 helyszínen.



A Trash Art Magyarország kiállításon ezúttal kiemelt szerepet kapnak az organikus szobrok, valamint két fotókiállítás látható, már augusztus 20-tól: a 10. évfordulóját ünneplő Varázslatos Magyarország és az Ember és Természet fotópályázat legjobbjait mutatják be.



A fesztivállal egy időben zajlanak a kapcsolódó városok art mozijaiban és nemzeti park igazgatóságok látogatóközpontjaiban a Természet- és Környezetvédelmi Filmnapok, valamint a városi televíziócsatornák is bekapcsolódhatnak a programba egy számukra készített, több részes Lépj be a természet világába című ismeretterjesztő műsor átvételével.

A Magyar Nemzeti Parkok Hete nyitórendezvény társszervezője az Agrárminisztérium. A fesztivál fővédnöke Áder János köztársasági elnök, fő támogatója a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány. Bővebb információ a programokról a www.godollofilmfest.com oldalon érhető el.