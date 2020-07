Koronavírus

Kilenccel nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

Kilenccel, 4465-re emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon, újabb elhunyt nincs - közölte a koronavirus.gov.hu szerdán.



A kormányzati portálon azt írták: újabb magyar állampolgároknál mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Az elhunytak száma változatlanul 596, 3339 ember már meggyógyult.



Az aktív fertőzöttek száma 530. Az aktív fertőzöttek 33 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 45 százaléka budapesti. Hetvenhat koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük hatan vannak lélegeztetőgépen. Az oldal adatai szerint 8683-en vannak hatósági házi karanténban. A mintavételek száma 333 446. Kiemelték: a járvány nem múlt el, több országban erősen terjed, ezért a járványügyi készültség továbbra is érvényben van. A cél, hogy a vírust a határon kívül tartsák és a további szigorításokat, korlátozásokat elkerülje az ország. Ezért léptek életbe a beutazási korlátozások, amelyek célja, hogy megakadályozzák a fertőzés behurcolását külföldről, ezzel a járvány magyarországi fellángolását.



A sárga és piros besorolású országokból hazatérőknek, valamint azoknak, akiknél a járványügyi kontaktkutatás során elrendelik, hatósági házi karanténban kell maradniuk. A beutazási korlátozások bevezetése óta a hatósági házi karanténban lévők száma is nő. Az operatív törzs a hatósági házi karantén betartásának fokozott ellenőrzésére kérte fel a rendőrséget - írták.



Közölték: a kormány, az operatív törzs és a járványügyi hatóság folyamatosan értékeli a járványügyi helyzetet, és ha szükséges, további intézkedéseket hoz.



Az általános szabályok változatlanok: továbbra is viselni kell a maszkot az üzletekben, a tömegközlekedésben, és továbbra sem tartható 500 résztvevő feletti zenés, táncos rendezvény - tették hozzá. Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (2037) és Pest megyében (682) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Fejér (380), Komárom-Esztergom (312), Zala (265) és Csongrád-Csanád megye (139), a sor végén pedig Tolna megye áll (14).