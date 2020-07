Honvédelem

Benkő: nagy előrelépés a magyar honvédelmi és haderőfejlesztés

Nagy előrelépésnek nevezte a magyar honvédelmi és haderőfejlesztést a honvédelmi miniszter az M1 aktuális csatornán hétfő este.



Benkő Tibor kifejtette: európai viszonylatban is jelentősnek tekinti a magyar haderőfejlesztést és annak ütemét.



Nemcsak a modern technikai eszközök beszerzését, hanem a honvédelmi és haderőfejlesztési program egészét, benne a hazafias honvédelmi neveléssel, a tartalékos rendszerrel, az oktatással és a katonai életpályával - közölte.



A miniszter kérdezték a Leopard 2A4HU harckocsikról is, amelyek a múlt héten érkeztek meg a Magyar Honvédséghez.



Benkő Tibor azt mondta, ezek a páncélosok átmenetet biztosítanak a keleti technikáról a nyugatira.



Nagyon korszerű eszközök, de Magyarországnak a "hatalmas ugrást" a 2023-ban érkező A7-es típusú harckocsik jelentik majd - tette hozzá, megjegyezve: 2023-ban csak Németországnak, Dániának és Magyarországnak lesznek ilyen típusú páncélosaik.



Benkő Tibort kérdezték arról is, hogy a Népszava múlt heti cikke szerint 14 milliárd forintba kerül a Magyar Honvédség Airbus repülőinek karbantartása a következő években. A miniszter azt mondta: az említett összeg pontos, a következő öt évben a gépek karbantartását, üzemidő szerinti javítását foglalja magában.



Azzal kapcsolatban, hogy a Demokratikus Koalíció állítása szerint ezek a gépek nem honvédségi, hanem kormánygépek, Benkő Tibor kiemelte: a képviselők a Honvédelmi Minisztériumban megtekinthetik a repült órák nyilvántartását.



Ezekből kiderül, hogy a repült idő mintegy 80 százalékát katonai jellegű feladatok adták. A kormánytagok szállítása a honvédségi gépekkel egyszerűbb, olcsóbb és biztonságosabb, és ez egy 2005-ben kötött, több minisztérium közötti megállapodás alapján történik - mondta.