Felvételi

LMP: ingyenessé kell tenni a diplomaszerzést

Az LMP szerint ingyenessé kell tenni a diplomaszerzést mindazok számára, akik megfelelnek a felvételi követelményeknek. Ezért el kell törölni a felvételi keretszámokat is - mondta pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján Kanász-Nagy Máté, a párt országos elnökségének titkára.



A politikus sérelmezte, hogy a felsőoktatási ponthatárok csütörtöki meghatározása után mintegy 68 ezren jutottak be egyetemre, főiskolára, de azt is, hogy alig több, mint 91 ezren jelentkeztek ezekben az intézményekbe. Emlékeztetett: 2010-ben még 140 ezer fiatal jelentkezett és százezer be is került.



"Eltűntek a felvételizők, eltűntek a hallatók a felsőoktatásból" - fogalmazott, hangsúlyozva: ez ellentétes a pártja által szorgalmazott tudás alapú társadalom kialakításával.



Az LMP azt tartaná szükségesnek, hogy a teljes társadalom 40 százalékának legyen diplomája, ettől azonban a politikus szerint évről évre távolodunk. A tandíjak és a keretszámok ugyanis a szegényebb családokból érkezőket riasztotta el, míg a jobb módúak inkább külföldön tanulnak - mondta.



A politikus kérdést kapott arról, hogy a Hírklikk álinterjút közölt Orbán Viktor miniszterelnökkel. Kanász-Nagy Máté úgy reagált: ezt megmagyarázhatatlannak, méltatlannak és rossz gyakorlatnak tartja, amely reményei szerint nem folytatódik.