Fogyasztóvédelem

Fogyasztóvédelmi ellenőrzés: egyetlen kalandparkot sem kellett bezárni

A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt a szezonindítás a szokásosnál későbbre tolódott, a kalandparkok még csak részlegesen üzemelnek, a korábbi években ellenőrzöttek mintegy hatoda ki sem nyitott. 2020.07.24 12:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jobban odafigyelnek az üzemeltetők a kalandparkok biztonságosságára az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által elrendelt, hagyományos szezonindító vizsgálat tapasztalatai szerint. A fogyasztóvédelmi hatóság a kalandpályák mindössze hat százalékának használatát tiltotta meg ideiglenesen, a feltárt dokumentációs hiányosságok pótlása után ezek is újra üzembe állhatnak - derül ki az ITM pénteki közleményéből.



Idén nyáron is fokozott figyelmet fordít az ITM a kikapcsolódni vágyó családok, fiatalok, gyermekek biztonságára. A koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt a szezonindítás a szokásosnál későbbre tolódott, a kalandparkok még csak részlegesen üzemelnek, a korábbi években ellenőrzöttek mintegy hatoda ki sem nyitott. A kormányhivatalok így a tavalyi 84 kalandpark helyett idén országosan 73 helyszínen vizsgálódhattak. Az ellenőrzött pályák száma azonban ennek ellenére is nőtt a múlt esztendei 310-ről 345-re - írták.



A fogyasztóvédelmi hatóság a tárca kezdeményezésére a korlátozások enyhítését követően, még a nyári vakáció előtt kezdte meg a kalandparkok ellenőrzését. A vizsgálat a kalandpályák - a kötélpályák és kötélcsúszdák, függőhidak, mászófalak - üzemeltetési körülményeire, a biztonságosságot igazoló dokumentációkra irányult - tudatták.



A kalandparkokban kialakított pályák műszaki állapotának rendszeres vizsgálatát erre kijelölt tanúsító szervezetek végzik. A fogyasztóvédelmi szakemberek az e szervezetek által kiállított megfelelőségi tanúsítványokat és a látogatók számára is információt nyújtó adattáblákon feltüntetendő jelöléseket ellenőrizték. A vizsgálat kiterjedt az üzemeltetési napló jogszerű vezetésére és a kezelő személyzet szükséges képesítési igazolásainak meglétére is - áll a közleményben.



"A fogyasztóvédelmi hatóságnak idén nem kellett bezárnia egyetlen kalandparkot sem. A kalandpályák 16 százaléka nem felelt meg teljes körűen az előírásoknak, ez a tavalyi 30 százalékhoz képest jelentős javulás. A szakemberek öt megyében (Győr-Moson-Sopron, Pest, Vas, Veszprém és Zala) összesen kilenc kalandparkban, 56 kalandpálya esetében tártak fel mulasztásokat. Ezek közül is csak három helyszínen kellett 22 kalandpálya használatát ideiglenesen megtiltani, amelyek ismét használhatók lesznek, amint az üzemeltetők pótolják a hiányosságokat" - Keszthelyi Nikoletta, az ITM fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára a közlemény szerint.



A rendszeres fogyasztóvédelmi ellenőrzések hozzájárulnak ahhoz, hogy a kalandparkok üzemeltetői tisztában legyenek a biztonságos működtetéshez szükséges követelményekkel. A korábban már vizsgált létesítményekben jellemzően sokkal nagyobb körültekintéssel járnak el a pályák szezon eleji beindítása során - állapította meg az ITM.