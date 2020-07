Fejlesztés

Megújultak a Duna-Ipoly Nemzeti Park barlangjai

Több barlangot - köztük a Pál-völgyi és a Szemlő-hegyi-barlangokat - újított meg a Budai--hegységben, a Pilisben és a Börzsönyben a Duna-Ipoly Nemzeti Park.



A nemzeti park igazgatósága összesen 211,9 millió forint európai uniós támogatás segítségével valósította meg A Pilisi Bioszféra Rezervátum és a világörökségre jelölt Budai-termálkarszt barlangjaiban található geológiai értékek és denevérfajok védelme és bemutatása elnevezésű projektet - közölte az MTI-vel szerdán a Duna-Ipoly Nemzeti Park.



A közlemény szerint a projekt egyik fő célja volt a két, fokozottan védett idegenforgalmi barlang, a Pál-völgyi és a Szemlő-hegyi-barlangok világítási berendezésének korszerűsítése.



A fejlesztés eredményeként a Pál-völgyi-barlang kőfejtőjében felújították a 20 éve létesült, elkorhadt védőkorlátokat, támfalakat. Az ide látogató gyerekek részére barlangi játszótér is épült. Kerítéssel látták el továbbá a barlang felszínét és az illegálisan lerakott hulladékokat elszállíttatták.



A Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületében megújult és számos interaktív és élményelemmel bővült a kiállítótér, az előadóteremben pedig 3D vetítő létesült, ahol a budai barlangokról szóló kisfilm tekinthető meg.



A Pál-völgyi- és a Szemlő-hegyi-barlang látogatásához audioguide-okat is beszereztek, valamint nyolc nyelven készítettek leporellókat.



A projekt másik fő célkitűzése volt a Budai-, illetve a Pilis-hegységben található nyolc barlang és a Börzsönyben egy mesterséges üreg megőrzése és az élőhelyek helyreállítása.



A cél a bejáratok biztosításával, kiépítésével, lezárással, létrák és kötelek rögzítésével valósult meg; mindezek biztosítják a szakemberek számára a barlangok állapotának és a denevérállomány rendszeres monitorozásának lehetőségét. A természetvédelmi helyzet javítása érdekében tett intézkedések eredményeként 5564 hektárnyi területen javult az érintett élőhelyek állapota - számolt be az eredményekről a nemzeti park.



A túrázás és a természet iránt érdeklődők egy új aloldal - https://www.dunaipoly.hu/hu/barlangleso - segítségével is megismerhetik a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén lévő, bárki számára látogatható barlangokat - áll a közleményben.